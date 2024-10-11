«Синьо-жовті» нарешті спромоглись перервати безвиграшну серію

У п’ятницю, 11 жовтня, збірна України в польському місті Познань на стадіоні «Enea Arena» в межах 3-го туру Ліги націй у квартеті В1 зустрічалась з Грузією. Підопічні Сергія Реброва у непростій дуелі зуміли дотиснути суперника і взяти перші три очки у поточному розіграші турніру.

Ліга націй, група В1, 3-й тур

Україна – Грузія – 1:0

Гол: Мудрик, 35

Вже на страті зустрічі Кварацхелія мав шанс вивести Грузію вперед зі штрафного, але метрів з 22-х пробив вище воріт. Судаков огризнувся ударом з меж штрафного – поруч з правою стійкою.

На 11-й хвилині матч було перервано через проблеми з освітленням. Грузини навіть вирішили покинути поле, але майже одразу повернулись – для розв’язання проблеми вистачило 7 хвилин.

Таловєров замикав навіс Мудрика у штрафний – не точно. Згодом Судаков намагався віддати на Михайла, але засильно. А потім стався гол. Судаков «обікрав» захисника поблизу воріт, віддав на Мудрика, а той змістився ближче до центру і з-під захисника результативно пробив у ближній кут. Довбик одразу ж міг подвоювати, але метрів з 20-ти не влучив у ворота. Наприкінці тайму Кочорашвілі бив низом – Трубін забрав м’яч.

По перерві команди обмінялись моментами: Мікаутадзе виграв боротьбу в Таловерова, обіграв Забарного і пробив з лінії штрафного поруч зі штангою, а удар Мудрика під поперечину потягнув Мамардашвілі. На останній хвилині Трубін невдало ввів м’яч у гру і суперник зумів зрівняти, але арбітр зафіксував офсайд у Кварацхелії.

Перемога принесла України три очки, але залишила на останній сходинці турнірної таблиці груп В1. Грузія з 6-ма пунктами лідирує.