«Синьо-жовті» отримали виїзний варіант екіпірування

Напередодні Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України, представлену у жовтих кольорах. Тепер прийшла черга і виїзного комплекту.

Основним кольором для гостьової форми збірної України традиційно залишається синій. Головною особливістю є тоненькі вертикальні смужки. Вони жовті. Жовтневі матчі Ліги націй проти Грузії та Чехії формально будуть для команди Реброва домашніми, тому наразі невідомо, коли слід очікувати дебюту нової гостьової форми. Проти грузинів українці точно одягнуть домашній жовтий комплект.

Нагадаємо, попереднім виробником форми для збірної України була компанія «Joma», співпраця з якої тривала з 2017 року. Однак після гучного скандалу – іспанський бренд викрили у співпраці з росіянами вже після повномасштабного вторгнення Росії – УАФ вирішила шукати нового постачальника екіпірування.

До слова, у формі від «Adidas» «синьо-жовті» виступали на двох чемпіонатах Європи – у 2012 та 2016 роках. Придбати новий комплект форми можна на офіційному сайті «Adidas» – ціна футболки складає 3999 грн, за шорти треба доплатити ще 1599 грн, а за гетри – 799 грн.