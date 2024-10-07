«Синьо-жовті» зіткнулись з серйозними кадровими проблемами

Тренерський штаб збірної України продовжує тасувати склад національної команди перед матчами Ліги націй проти Грузії та Чехії. Раніше через травми Віктора Циганкова («Жирона») та Віталія Миколенка («Евертон») з резервного списку в основний було переведено Андрія Ярмоленка («Динамо») та Олександра Сватка («Остін»).

Згодом стало відомо, що команді не допоможуть ще два представники столичного гранда – Олександр Піхальонок та Володимир Бражко. На заміну їм були викликані Віталій Буяльський з «Динамо» та Іван Калюжний з «Олександрії» (для нього це дебютний виклик у національну команду).

Але на цьому зміни не завершились. За інформацією офіційного сайту УАФ, напередодні з заявки збірної України було виключено Андрія Ярмоленка, який зазнав ушкодження (відіграв годину в матчі 9-го туру УПЛ проти «Кривбаса») та Андрія Луніна («Реал»), в якого виявили вірусну інфекцію. Замість них Ребров і Ко довикликали Олександра Назаренка з «Полісся» (дебютне запрошення) та Дмитра Різника з Шахтаря.

Цікаво, що Назаренко демонструє фантастичну форму на старті сезону – вінгер «Полісся» у 8 матчах цього сезону УПЛ відзначився 7 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, попереду у збірної України два матчі – проти Грузі (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня). Після 2-х турів вона йде у турнірній таблиці групи В1 останньою без очок: підопічні Сергія Реброва у першому матчі поступились Албанії (1:2), а у другому – програли Чехії (2:3).