Збірна України втратила ще двох лідерів перед жовтневими матчами Ліги націй
Тренерський штаб збірної України продовжує тасувати склад національної команди перед матчами Ліги націй проти Грузії та Чехії. Раніше через травми Віктора Циганкова («Жирона») та Віталія Миколенка («Евертон») з резервного списку в основний було переведено Андрія Ярмоленка («Динамо») та Олександра Сватка («Остін»).
Згодом стало відомо, що команді не допоможуть ще два представники столичного гранда – Олександр Піхальонок та Володимир Бражко. На заміну їм були викликані Віталій Буяльський з «Динамо» та Іван Калюжний з «Олександрії» (для нього це дебютний виклик у національну команду).
Але на цьому зміни не завершились. За інформацією офіційного сайту УАФ, напередодні з заявки збірної України було виключено Андрія Ярмоленка, який зазнав ушкодження (відіграв годину в матчі 9-го туру УПЛ проти «Кривбаса») та Андрія Луніна («Реал»), в якого виявили вірусну інфекцію. Замість них Ребров і Ко довикликали Олександра Назаренка з «Полісся» (дебютне запрошення) та Дмитра Різника з Шахтаря.
Цікаво, що Назаренко демонструє фантастичну форму на старті сезону – вінгер «Полісся» у 8 матчах цього сезону УПЛ відзначився 7 голами та 4 асистами.
Нагадаємо, попереду у збірної України два матчі – проти Грузі (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня). Після 2-х турів вона йде у турнірній таблиці групи В1 останньою без очок: підопічні Сергія Реброва у першому матчі поступились Албанії (1:2), а у другому – програли Чехії (2:3).