Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на жовтневі матчі Ліги націй
Одразу двоє лідерів-ветеранів – Андрій Ярмоленко і Віталій Буяльський – потрапили до резервного списку
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, яких хоче бачити у національній команді у найближчих матчах Ліги націй, повідомляє офіційний сайт УАФ. Наставник розділив гравців на два списки: до основного увійшли 25 футболістів, до резервного – ще вісім.
Склад збірної України:
- Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»), Андрій Лунін («Реал» Мадрид).
- Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Забарний («Борнмут»), Максим Таловєров (ЛАСК).
- Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Михайло Мудрик («Челсі»), Віктор Циганков («Жирона»).
- Нападники: Артем Довбик («Рома»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Владислав Ванат («Динамо»).
Резервний список:
- Воротарі: Дмитро Різник («Шахтар»).
- Захисники: Олександр Сваток («Остін»), Олександр Мартинюк («Олександрія»).
- Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Артем Бондаренко («Шахтар»), Олександр Назаренко («Полісся»).
- Нападники: Данило Сікан («Шахтар»).
Нагадаємо, в жовтні збірна України проведе два домашні матчі у групі В1 Ліги націй у Польщі. 11 жовтня в 3-му турі «синьо-жовті» в Познані прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві зіграють проти Чехії. Після 2-х турів Україна замикає турнірну таблицю квартету, не набравши поки жодного очка.
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