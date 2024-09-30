Одразу двоє лідерів-ветеранів – Андрій Ярмоленко і Віталій Буяльський – потрапили до резервного списку

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, яких хоче бачити у національній команді у найближчих матчах Ліги націй, повідомляє офіційний сайт УАФ. Наставник розділив гравців на два списки: до основного увійшли 25 футболістів, до резервного – ще вісім.

Склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»), Андрій Лунін («Реал» Мадрид).

Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка»), Андрій Лунін («Реал» Мадрид). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Забарний («Борнмут»), Максим Таловєров (ЛАСК).

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Забарний («Борнмут»), Максим Таловєров (ЛАСК). Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Михайло Мудрик («Челсі»), Віктор Циганков («Жирона»).

Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо»), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Михайло Мудрик («Челсі»), Віктор Циганков («Жирона»). Нападники: Артем Довбик («Рома»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Владислав Ванат («Динамо»).

Резервний список:

Воротарі: Дмитро Різник («Шахтар»).

Дмитро Різник («Шахтар»). Захисники: Олександр Сваток («Остін»), Олександр Мартинюк («Олександрія»).

Олександр Сваток («Остін»), Олександр Мартинюк («Олександрія»). Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Артем Бондаренко («Шахтар»), Олександр Назаренко («Полісся»).

Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Артем Бондаренко («Шахтар»), Олександр Назаренко («Полісся»). Нападники: Данило Сікан («Шахтар»).

Нагадаємо, в жовтні збірна України проведе два домашні матчі у групі В1 Ліги націй у Польщі. 11 жовтня в 3-му турі «синьо-жовті» в Познані прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві зіграють проти Чехії. Після 2-х турів Україна замикає турнірну таблицю квартету, не набравши поки жодного очка.