Українці увійшли до четвірки найсильніших футзальних збірних світу

Збірна України з футзалу у неділю, 29 вересня, в межах 1/4 фіналу чемпіонату світу зустрічалась з Венесуелою. Команда Олександра Косенка у першому тайму влаштувала з суперником справжню перестрілку, але пішла на перерву перемагаючи. Після відпочинку «синьо-жовті» довели свою перемогу до логічного завершення (забивав навіть голкіпер) і пробились у четвірку найкращих збірних світу.

ЧС-2024 з футзалу, 1/4 фіналу

Україна – Венесуела – 9:4

Голи: Абакшин, 5, 16, 18, Шотурма, 14, Швед, 20, Семенченко, 21, Сухов, 27, Чернявський, 32, Микитюк, 38 – Франсія, 6, Віамонте, 16, Відаль, 17, Морільйо, 30

Україна вийшла вперед на 5-й хвилині, але майже одразу пропустила. Важка і в’язка боротьба вийшла на гольову стадію незадовго до перерви. Шотурма і Абакшин, здавалось, принесли «синьо-жовтим» серйозну перевагу, яку, однак, наші земляки розгубили протягом хвилини.

Однак ніхто не збирався опускати руки – Абакшин під завісу тайму оформив хет-трик, а Швед за 20 секунд до завершення забив 5-й гол.

Одразу по перерві збірна України зусиллями Семенченка збільшила свою перевагу вдвічі. Згодом зумів відзначитись навіть Сухов – голкіпер пронісся через все поле і влучно пробив у дальній кут. Венесуельці в середині тайму один гол відквитали, але Чернявський за 2 хвилини знову повернув подвійний розрив. Наш голкіпер мав шанс оформити дубль, але пробиваючи у порожні ворота суперника зі своєї половини поля був трохи неточним. Наприкінці зустрічі Микитюк поставив масну крапку у матчі, довівши рахунок до непристойного.

Збірна України вперше за останні 28 років вийшла у півфінал чемпіонату світу. Нашим суперником в 1/2 фіналу стане Бразилія. Матч відбудеться 2 жовтня о 18:00 за київським часом. Цікаво, що нинішній настав «синьо-жовтих» Олександр Косенко у далекому 1996 році виходив у топ-4 найкращих команд Мундіалю у статусі гравця.