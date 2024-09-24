«Синьо-жовті» тріумфально пробились до наступного етапу змагаль Мундіалю

Збірна України з футзалу у вівторок, 24 вересня, в межах 1/8 фіналу чемпіонату світу впевнено нокаутувала Нідерланди. Підопічні Олександра Косенка зуміли забити три голи, пропустивши у відповідь лише один і боротимуться за потрапляння у четвірку найкращих збірних світу.

ЧС-2024, 1/8 фіналу

Україна – Нідерланди – 3:1

Голи: Зварич, 6, Мельник, 31, 39 – Бузамбу, 29

Україна вийшла вперед на 6-й хвилині матчу – Абакшин з правого флангу прострілив на дальню стійку і Зварич замкнув поз голкіпера. За мить Микитюк ледь не подвоїв перевагу «синьо-жовтих», влучивши у поперечину. В середині тайму вже нідерландці пробили у стійку, а на останній хвилині Чіх дивом не забив українцям «у роздягальню».

Після відпочинку Сухов двічі поспіль врятував свої ворота після ударів Букарі. Обстріл каркасу воріт продовжився і вже Корсун влучив у поперечину. Чернявський змусив вболівальників схопитися за серце, коли після виходу сам на сам не зумів обіграти голкіпера.

На 29-й хвилині Нідерланди відновили статус-кво. Та вже за хвилину Мельник знову вивів Україну вперед. Всі зусилля нідерландців відігратись виявилися марними. Щобільше, на останній хвилині Мельник оформив дубль, поставивши масну крапку у матчі.

В 1/4 фіналу збірна України зіграє з переможцем пари Іспанія – Венесуела.