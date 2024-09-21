«Синьо-жовті» тріумфально подолали груповий етап змагань

Збірна України завершувала груповий етап чемпіонату світу з футзалу матчем з Афганістаном. Щоб гарантувати собі участь у подальшому розіграші турніру, підопічним Олександра Косенка треба було обов’язково перемагати – за іншого результату їхня доля залежала від поєдинків суперників. На щастя, наші хлопці впевнено виконали свою місію і пробились у плейоф ЧС-2024.

Чемпіонат світу-2024, футзал, група C, 3-й тур

Україна – Афганістан – 4:1

Голи: Жук, 14 (п.), Абакшин, 16, Зварич, 37, Корсун, 38 – Голамі, 26

Після тривалої розвідки Жук та Абашин протягом двох хвилин заклали міцний фундамент для майбутньої перемоги «синьо-жовтих». По перерві афганці повернули інтригу у матч, але Зварич і Корсун зняли всі питання щодо переможця, завершивши розгром ще двома голами.

Як наслідок, Україна набрала 6 очок і посіла у своєму квартеті другу сходинку, яка гарантувала їй участь у плейоф. Лідером групи з 9-ма пунктами стала Аргентина (яка у паралельному матчі з рахунком 9:5 здолала Анголу). Афганістан з 3-ма пунктами став третім.

В 1/8 фіналу суперником України буде збірна Нідерландів. Гра запланована на 24 вересня.