Підопічні Олександра Косенка з тріском провалали матч проти віцечемпіонів світу

Збірна України невдало стартувала на чемпіонаті світу з футзалу, який відбувається в Узбекистані. У дебютному матчі «синьо-жовті» поступились Аргентині – чинним віцечемпіонам світу.

Україна підходила до участі на ЧС у статусі однієї з найсильніших команд Європи, посідаючи п’яту сходинку рейтингу (на Євро-2022 «синьо-жовті» дійшли до півфіналу). Цікаво, що на чемпіонатах світу українці востаннє виступали 8 років тому – на Мундіалі-2016 Україна дійшла до 1/8 фіналу, програвши на цій стадії саме збірній Аргентини (0:1).

Чемпіонат світу 2024, футзал, група C

Аргентина – Україна – 7:1

Голи: Аррієта, 19 (п.), 32, Бранді, 19, Роза, 21, Борруто, 30, 40, Алемані, 38, – Шотурма, 16

Попри певну перевагу суперника українці першими вийшли вперед – Чернявський корпусом відштовхнув суперника і віддав розрізну передачу на дальню стійку, де в дотик замкнув Шотурма. Та вже за три хвилини Зварич зачепив голкіпера суперника і арбітр призначив пенальті – 1:1. Аргентинці майже одразу подвоїли перевагу – Бранді п'ятою ефектно переправив м’яч у сітку.

По перерві українці пропустили втретє. На 30-й хвилині перевага Аргентини збільшилась до трьох м'ячів – Борутто скористався помилкою нашого голкіпера і, перехопивши передачу, спрямував м'яч у ворота. Наприкінці матчу він оформив дубль, довівши рахунок до непристойного. Між цими голами аргентинці забили ще двічі – на той момент у нас замість голкіпера був п’ятий польовий гравець.

До слова, у паралельному матчі нашого квартету Афганістан здолав Анголу з рахунком 6:4. Таким чином після першого туру Аргентина очолила групу С, другим йде Афганістан. Ангола й Україна замикають турнірну таблицю. Вже у середу, 18 вересня, підопічні Олександра Косенка зустрінуться з Анголою, а 21-го – з Афганістаном.

Нагадаємо, до плейофф ЧС-2024 потраплять дві перші команди кожної з груп, а також чотири з шести найкращих збірних, що посядуть треті місця.