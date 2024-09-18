Команда Олександра Косенка реабілітувалась за прикру поразку від Аргентини

Збірна України продовжує виступи на чемпіонаті світу з футзалу, який нині відбувається в Узбекистані. У середу, 18 вересня, у Ташкенті «синьо-жовті» на класі розгромили Анголу, покращивши своє становище у турнірній таблиці.

Чемпіонат світу-2024, футзал, група C

Ангола – Україна – 2:7

Голи: Да Сілва, 17, Веду, 40 – Жук, 7 (п.), Корсун, 13, 16, Мельник, 26, Зварич, 28, Чернявський, 36, Швед, 40

Другим суперником збірної України був фіналіст останнього Кубка Африки. Для Анголи це другий Мундіаль в історії – три роки тому команда програла всі три матчі. Поступилася вона й на старті нинішньої першості – Афганістану (4:6).

Обидві команди активно розпочали поєдинок, але першими забили українці: Жука завалили на лінії штрафного й арбітр, після перегляду VAR, вказав на позначку. Сам постраждалий і виконав вирок. В середині тайму Корсун протягом трьох хвилин оформив дубль, але Да Сілва, одразу ж один гол відквитав і повернув інтригу.

По перерві Мельник чудово реалізував штрафний, поціливши під поперечину. Через хвилину українці розірвали захист суперника і Зварич на добиванні зробив рахунок 5:1. Згодом Чернявський влучно замкнув подачу з кутового від Шведа.

«Синьо-жовті» могли добивати суперника, але м’яч вперто не ліз у ворота. На останній хвилині Веду забив ще один гол Анголи, але українці після контратаки повернули розрив у рахунку в 5 м’ячів. Команда Косенка набрала перши три очки й піднялась на третю сходинку турнірної таблиці. Конкуренти України по групі – Аргентина та Афганістан – проведуть свою дуель пізніше.

Нагадаємо, до плейоф ЧС-2024 потраплять дві перші команди кожної з груп, а також чотири з шести найкращих збірних, що посядуть треті місця.