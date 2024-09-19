Підопічні Сергія Реброва покращили своє становище у світовому рейтингу

Збірна України в оновленому рейтингу збірних посіла 24-ту сходинку, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Після публікації попереднього реєстру команда Сергія Реброва провела два матчі Ліги націй і обидва програла – Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Попри такий результат «синьо-жовті» піднялись на один щабель у порівнянні з попереднім рейтингом, обійшовши Австралію. На 23-й сходинці перебуває збірна Республіки Корея.

Наразі в доробку збірної України 1548,29 бала, що на 19 очок менше, ніж у липневому звіті ФІФА (1567,25). Серед представників УЄФА (європейських збірних) українська команда продовжує залишатись 13-ою.

Варто зазначити, що жодних змін у топ-10 не відбулося. Попри втрату понад 12 очок перше місце посідає Аргентина, Франція друга, а чинний чемпіон Європи Іспанія замикає трійку рейтингу.

Рейтинг ФІФА станом на 19 вересня 2024 року:

1. Аргентина – 1889,02 очок

2. Франція – 1851,92

3. Іспанія – 1835,42

4. Англія – 1817,28

5. Бразилія – 1772,02

6. Бельгія – 1768,14

7. Нідерланди – 1759,95

8. Португалія – 1752,14

9. Колумбія – 1738,72

10. Італія – 1726,31

...

22. Австрія – 1580,37

23. Республіка Корея — 1572,61

24. Україна – 1548,29 (+1)

– 25. Австралія – 1544,30 (-1)

26. Туреччина – 1538,52

Нагадаємо, свої наступні поєдинки підопічні Сергія Реброва проведуть 11 та 14 жовтня проти збірних Грузії та Чехії в межах Ліги націй.