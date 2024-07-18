Національна збірна України посіла 25-ту сходинку в рейтингу ФІФА

Збірна України в оновленому рейтингу збірних посіла 25-ту сходинку, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Після публікації попереднього реєстру команда Сергія Реброва провела матчі групового етапу Євро-2024 проти Словаччини (2:1) та Бельгії (0:0).

В результаті, «синьо-жовті» опустились в рейтингу на одну позицію. Серед представників УЄФА (європейських збірних) українська команда 13-та.

Найкращою командою світу залишається збірна Аргентини, яка нещодавно тріумфувала на Кубку Америки. Другою йде Франція. Замикає топ-3 переможець Євро-2024 – Іспанія (+3 позиції). Її суперник по фіналу – Англія – додала 1 пункт і стала четвертою.

Найбільшого прогресу у загальному рейтингу досягла збірна Венесуели (+17 позицій і 37-ма сходинка), а головним невдахою стала Чехія (-13 пунктів і 47-ме місце). Ще двоє суперників України у групі В1 Ліги націй-2024/25 посідають наступні місця: Албанія – 66-та (0), Грузія – 70-та (+4).

Рейтинг ФІФА станом на 18.07.2024:

1. Аргентина – 1901,48 очок.

2. Франція – 1854,91

3. Іспанія – 1835,67.

4. Англія – 1812,26.

5. Бразилія – 1785,61.

6. Бельгія – 1772,44.

7. Нідерланди – 1758,51.

8. Португалія – 1741,43.

9. Колумбія – 1727,32.

10. Італія – 1714,29.

...25. Україна – 1567,25.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок підопічні Сергія Реброва проведуть 7 вересня у Лізі націй проти Албанії. Матч відбудеться у Празі (Чехія).