Збірна України опустилась на одну позицію в оновленому рейтингу ФІФА
Збірна України в оновленому рейтингу збірних посіла 25-ту сходинку, повідомляє офіційний сайт ФІФА. Після публікації попереднього реєстру команда Сергія Реброва провела матчі групового етапу Євро-2024 проти Словаччини (2:1) та Бельгії (0:0).
В результаті, «синьо-жовті» опустились в рейтингу на одну позицію. Серед представників УЄФА (європейських збірних) українська команда 13-та.
Найкращою командою світу залишається збірна Аргентини, яка нещодавно тріумфувала на Кубку Америки. Другою йде Франція. Замикає топ-3 переможець Євро-2024 – Іспанія (+3 позиції). Її суперник по фіналу – Англія – додала 1 пункт і стала четвертою.
Найбільшого прогресу у загальному рейтингу досягла збірна Венесуели (+17 позицій і 37-ма сходинка), а головним невдахою стала Чехія (-13 пунктів і 47-ме місце). Ще двоє суперників України у групі В1 Ліги націй-2024/25 посідають наступні місця: Албанія – 66-та (0), Грузія – 70-та (+4).
Рейтинг ФІФА станом на 18.07.2024:
- 1. Аргентина – 1901,48 очок.
- 2. Франція – 1854,91
- 3. Іспанія – 1835,67.
- 4. Англія – 1812,26.
- 5. Бразилія – 1785,61.
- 6. Бельгія – 1772,44.
- 7. Нідерланди – 1758,51.
- 8. Португалія – 1741,43.
- 9. Колумбія – 1727,32.
- 10. Італія – 1714,29.
- ...25. Україна – 1567,25.
Нагадаємо, свій наступний поєдинок підопічні Сергія Реброва проведуть 7 вересня у Лізі націй проти Албанії. Матч відбудеться у Празі (Чехія).