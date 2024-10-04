Сергій Ребров отримав невтішні новини з лазарету «Жирони»

Вже у п’ятницю, 11 жовтня, збірна України проведе свій третій поєдинок у цьогорічній Лізі націй у групі В1. Суперником «синьо-жовтих» буде Грузія. Не допоможе у цій грі, як і у матчі проти Чехії (14 жовтня), півзахисник «Жирони» Віктор Циганков.

Нагадаємо, українець травмувався на 29-й хвилині матчу Ліги чемпіонів з «Фейєнордом» (2:3) й у супроводі лікарів покинув поле. За повідомленням прес-служби каталонського клубу, у Циганкова пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Орієнтовний термін відновлення становитиме 5 тижнів.

Це означає, що легіонер «Жирони» точно не допоможе збірній України в жовтневих поєдинках Ліги націй. Також Віктор пропустить щонайменше 6 матчів каталонців – проти «Атлетіка», «Реал Сосьєдада», «Слована» (Ліга чемпіонів), «Лас-Пальмаса», «Леганеса» та ПСВ (Ліга чемпіонів).

Додамо, що у поточному сезоні українець провів за «Жирону» 8 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з іспанським клубом чинний до 30 червня 2027 року. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює Віктора у 30 мільйонів євро.

До слова, збірна України після 2-х турів йде у турнірній таблиці своєї групи останньою без очок: підопічні Сергія Реброва у першому матчі поступились Албанії (1:2), а у другому програли Чехії (2:3).