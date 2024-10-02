Збірна України з футзалу у середу, 2 жовтня, в Ташкенті, в межах 1/2 фіналу чемпіонату світу зустрічалась з Бразилією. «Синьо-жовті» вдруге після 1996 року пробилася у півфінал Мундіалю і мали непоганий шанс перевершити тодішнє 4 місце.

П'ятиразовий чемпіон світу, який переміг всіх своїх суперників із сумарним рахунком 35:3, виявився занадто міцним горішком для «синьо-жовтих» попри фактично рівну гру. Злий жарт зіграла кількість жовтих карток, які заробили українці – саме завдяки фатальному шостому «гірчичнику» бразильці реалізували вирішальний пенальті на останніх хвилинах зустрічі.

ЧС-2024 з футзалу, 1/2 фіналу

Україна – Бразилія – 2:3

Голи: Чернявський, 18, Корсун, 29 – Семенченко, 21, Дієго, 22, 36 (п.)

Команди активно розпочали гру на зустрічних курсах – українці не відсиджувались в обороні, високо пресингуючи суперника. На 4-й хвилині удар Микитюка з гострого кута було заблоковано, а Сухов впорався з пострілом Феррао у відповідь. Семенченко цілив під поперечину – Вілліан зреагував, а українців врятувала поперечина. Згодом каркас воріт зіграв на користь бразильців – Чернявський і Микитюк розіграли двоходівку і після удару останнього з гострого кута м'яч влучив у дальню стійку!

В середині тайму бразильці вийшли вперед. Сухов вийшов на перехоплення і намагався у стрибку притиснути м’яч до паркету, але на мить відпустив його – Леандро Ліно проштовхнув сферу у сітку. Однак після консультацій з VAR, який уважно розібрав епізод, було зафіксовано фол в атаці й взяття воріт не зарахували.

На 13-й хвилині Чернявський втік сам на сам, але поспішив з ударом і пробив повз ворота. За трохи Сухов врятував після наднебезпечного удару Марсела, а за мить він же розхитав Зварича і пробив поруч зі стійкою. Прикрої травми зазнав лідер українців Петро Шотурма, якого через ушкодження коліна на ношах винесли з поля.

На 17-й хвилині українці вийшли вперед: «синьо-жовті» втекли 2 в 2, Чернявський обстукався з Жуком, обіграв захисника і вирішив пробити в ближню шістку – допоміг невеличкий рикошет від оборонця. Бразильці тиснули, а Сухов демонстрував дива в рамці наших воріт.

Одразу по перерві Бразилія зрівняла, а за мить вийшла вперед. Спочатку Дієго зробив ривок лівим флангом і прострілив, а Семенченко у боротьбі з Рафаелем зрізав м'яч у власні ворота. А вже у наступній атаці Сухов у падінні відбив рукою удар Дієго, але на добивання головою від бразильця вже не встиг. Семенченко огризнувся пострілом зі штрафного – цілив у дев’ятку, але влучив у хрестовину.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки українці перехопили передачу суперника в центрі поля, Абакшин витягнув на себе суперника, віддав у «мертвий коридор» на Суханова і той на дальній стійці у падінні замкнув у сітку. Чернявський красиво закидав у дев’ятку, але свіжий кіпер бразильців у стрибку забрав.

Україні не щастило – спочатку Абакшину не вистачило миті, аби замкнути у порожні ворота, а згодом небезпечну атаку «синьо-жовтих» двічі зупиняли стійки. Наприкінці матчу Семенченко в дотик замикав передачу Абакшина – голкіпер знову врятував. Після 6-го «гірчичника» українців Бразилія здобула право на десятиметровий і Дієго з позначки оформив дубль. Українці мали шанс перевести гру у додатковий час, але фортуна цього вечора була на боці «пентакампеонів».

У боротьбі за бронзові медалі українці зіграють з невдахою матчу Аргентина – Франція (поєдинок відбудеться, 3 жовтня о 18:00).