У п'ятницю, 4 жовтня, на 76-му році життя пішов у засвіти колишній футболіст, тренер і функціонер Анатолій Коньков, повідомляє прес-служба УАФ. Під час ігрової кар’єри виступав на позиції півзахисника.

Свій шлях футболіста розпочав у краматорському «Авангарді» у 1967 році. З 1968-го по 1974-й роки виступав за донецький «Шахтар», звідки перейшов у «Динамо». Саме у складі київської команди чотири рази ставав чемпіоном СРСР (1975, 1977, 1980, 1981), а також вигравав Кубок СРСР (1978), Кубок володарів кубків (1975) та Суперкубок УЄФА (1975). Був срібним призером чемпіонату Європи (1972) та бронзовим призером Олімпіади (1976).

Після завершення кар’єри гравця розпочав тренерську діяльність. Працював з сімферопольською «Таврією», донецьким «Шахтарем», пітерським «Зенітом», «Миколаєвом», алчевською «Сталлю», азербайджанським «Інтером» (Баку), а також молодіжною та національною збірними України.

З вересня 2012 року до 23 січня 2015 був президентом Федерації футболу України (нині – Українська асоціація футболу). Також працював спортивним директором алчевської «Сталі» (2008-2012).