Підопічні Олександра Шовковського не змогли реабілітуватись за розгром у першому турі

У четвер, 3 жовтня, київське «Динамо» в межах 2-го туру оновленої Ліги Європи у гостях зустрічалось з німецьким «Хоффенхаймом». Підопічним Олександра Шовковського не вистачило майстерності дати бій шістнадцятій команді Бундесліги – кияни пропустили двічі й стали найгіршою командою Ліги Європи.

Ліга Європи, 2-й тур

«Хоффенхайм» (Німеччина) – «Динамо» (Україна) – 2:0

Голи: Гложек, 22, 60

Німці з перших хвилин захопили ініціативу і буквально не давали передиху супернику. На 11-й хвилині «Динамо» огризнулось потужним ударом Бражка під поперечину – голкіпер «Хоффенхайма» з величезними труднощами перевів на кутовий.

В середині тайму господарі вийшли вперед: Жондре отримав діагональну передачу на правому фланзі, прострілив у воротарський, два захисники «Динамо» не дотягнулись до м'яча і Гложек в дотик переправив м’яч у сітку. За трохи Бущан врятував від другого гола, вибігши на перехоплення до лінії штрафного і в падінні заблокувавши удар Крамаріча.

По перерві Шапаренко з кутового знайшов Бражка, але той пробив вище воріт. Гарний прохід правим флангом здійснив Волошин, однак його простріл заблокував захисник «Хоффенхайма». На 60-й хвилині німці подвоїли свою перевагу – Гложек з лінії штрафного поцілив під праву стійку. Шапаренко декілька разів пробив здалеку – неточно. Більше кияни нічого так і не створили.

Перемога дозволила «Хоффенхайму» набрати 4 бали й піднятись на восьму сходинку турнірної таблиці Ліги Європи, «Динамо» без очок останнє.