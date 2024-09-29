У неділю, 29 вересня, київське «Динамо» в межах 8-го туру чемпіонату України зустрічалось з «Лівим Берегом». Новачок УПЛ не зумів дати бій гранду і зазнав третьої поразки поспіль.

Україна, УПЛ, 8-й тур

«Лівий Берег» – «Динамо» – 0:3

Голи: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинський, 90+1

Вилучення: Самар, 80 («Лівий Берег», друга жовта картка)

Вже на старті зустрічі «Динамо» вийшло вперед: Караваєв прострілив злету у воротарський, голкіпер відбив м'яч прямо на ногу Михавкові, який вразив вже порожні ворота. В середині тайму відзначився Ярмоленко, але VAR зафіксував у лідера киян офсайд і взяття воріт скасували. Синиця мав шанс відновити статус-кво, однак чудово зіграв Бущан. На славу попрацював і візаві Георгія Механів, який кулаками вибив м’яч після пострілу Бражка.

По перерві він врятував «Лівий Берег» від гола після удару Герреро. Згодом вже поперечина стала на заваді Буяльському. Зрештою, більш імениті кияни таки дотисли суперника – кіпер «лелек» помилився на виході й Бражко з центра поля влучив у ворота.

За 10 хвилин до завершення матчу Самар заробив другу жовту картку і залишив «Лівий Берег» у меншості. Підопічним Шовковського вдалось втілити чисельну перевагу вже у доданий час – свій перший м’яч у складі «біло-синіх» забив Рубчинський.

Перемога дозволила «Динамо» набрати 19 очок і знову очолити турнірну таблицю УПЛ. «Лівий Берег» з 6-ма пунктами тринадцятий.