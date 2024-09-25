Київський клуб продовжив сумну традицію в дуелях з італійськими клубами

У середу, 25 вересня, «Динамо» в межах 1-го туру основного етапу Ліги Європи в Гамбурзі приймало італійський «Лаціо». Кияни ще до перерви пропустили три сухих голи, зазнавши дебютної поразки в турнірі.

Ліга Європи, 1-й тур

«Динамо» (Україна) – «Лаціо» (Італія) – 0:3

Голи: Діа, 5, 35, Деле-Башіру, 34

Вилучення: Брагару, 72 (червона картка) – Нослін, 82 (червона картка)

«Динамо» пропустило вже на 5-й хвилині: Тимчик і Себальйос не порозумілись поблизу власного штрафного, м'яч відскочив до Діа і той закрутив під дальню стійку. Ярмоленко двічі пробував прострілювати з правого флангу, але обидва рази захисники не дозволяли м’ячу дістатися до адресата.

В середині тайму Шапаренко зі штрафного прострілював у воротарський – Ванату не вистачило зовсім трохи, щоб замкнути у ворота. Чауна міг забивати другий гол «Лаціо», але Бущан врятував киян. Однак за партнера реабілітувався Деле-Башіру, якому вдалось вийти сам на сам і закинути м’яч у сітку. За мить римляни забили втретє – Деле-Башіру навісив з правого флангу і Діа головою оформив дубль.

По перерві «Лаціо» продовжив домінувати й міг доводити рахунок до розгромного. В середині тайму «Динамо» залишилось у меншості – арбітр після перегляду VAR виписав червону картку Брагару, який шипами наступив на ногу супернику. Та вже зовсім скоро склади зрівнялись – Нослін, який тільки вийшов на поле, заробив червону картку за відмашку від суперника. На жаль, киянам так і не вдалось бодай розмочити рахунок і все завершилось прикрим розгромом.