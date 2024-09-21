Львів'яни зуміли відібрати очки у лідера елітного дивізіону

У суботу, 21 вересня, київське «Динамо» в межах 7-го туру чемпіонату України приймало львівський «Рух». У запеклій боротьбі команди не змогли виявити сильнішого, завершивши матч безгольовою нічиєю.

Україна, УПЛ, 7-й тур

«Динамо» – «Рух» – 0:0

Вже на 6-й хвилині Краснопір головою зрізав м'яч в площину воріт, але поцілив прямо в руки Бущану. Команди демонстрували непоступливу боротьбу на кожному клаптику поля з мінімумом моментів на завершальній стадії.

Найгостріший момент у матчі виник лише на 38-й хвилині, коли Бущан помилився і віддав передачу у ноги Притулі. Хавбек «Руха» відпасував на Краснопіра, але цього разу Георгій парирував удар впритул. Під завісу тайму два моменти поспіль не реалізував Буяльський: спочатку Віталій пробив у Ледвія, а згодом – над воротами.

По перерві Краснопір відкрив рахунок у матчі, однак арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт скасували. Два хороших моменти мав Карабін: спочатку від з лівого флангу поцілив у стійку, а за мить віддав чудову передачу на Краснопіра, але той не зміг переграти Бущана.

Не менш ефектно відповіло «Динамо» спробою Шапаренка, яка завершилась влучанням у поперечину. Ще один шанс Миколи забити поховав Ледвій, зреагувавши на удар зірки киян. На останній хвилині не пощастило вже Климчуку, який також перевірив на міцність каркас воріт.

«Динамо» набрало 12 очок і залишилось на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ, але не змогло відірватись від «Олександрії», в якої така ж кількість балів. «Рух» з 11-ма пунктами піднявся у топ-4 чемпіонату.