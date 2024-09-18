Підопічні Олександра Шовковського поки демонструють стовідсотковий результат

У середу, 18 вересня, в чемпіонаті України відбувся перенесений матч 4-го туру між «Динамо» та «Ворсклою». Київський клуб здобув переконливу перемогу й очолив турнірну таблицю УПЛ.

Україна, УПЛ, 4-й тур

Динамо – Ворскла – 3:1

Голи: Себальйос, 33, Караваєв, 35, Піхальонок, 90+1 – Ієде, 81

Вже на старті зустрічі Кане пробивав головою після навісу Крупського з правого флангу – поруч із дальною стійкою «Динамо». Господарі комбінували біля воріт полтавців, але не вдавалось вийти на ударну позицію. На 16-й хвилині Хрипчук стріляв метрів з 11-ти – захисники заблокували.

В середині тайму «Динамо» нарешті вдалось зламати оборону суперника і вийти вперед: Себальйос головою замкнув навіс з кутового, забивши свій перший гол у дебютному матчі за киян. За хвилину Караваєв подвоїв перевагу «біло-синіх»: Олександр отримав передачу на правий фланг з центру поля, віддав на Шапаренка, удар Миколи було заблоковано і м’яч знову відскочив до Олександра – захисник «Динамо» з гострого кута добив його сітку.

На 63-й хвилині Брагару намагався закинути Іщенкові за комірець, але голкіпер «Ворскли» у стрибку витягнув м’яч з-під поперечини й перевів на кутовий. За мить Ндукве і Себальйос у верховій боротьбі за м’яч зіткнулись головами й Браян без свідомості впав на газон.

За десять хвилин до завершення матчу «Ворскла» скоротила відставання, повернувши інтригу: Нестеренко навісив з правого флангу й Ієде головою прошив Бущана. Вже у доданий час Піхальнок поставив масну крапку у матчі.

Після 6-ти турів «Динамо» піднялось на першу сходинку турнірної таблиці, набравши 15 очок. Найближчих переслідувачів – «Полісся» та «Олександрію» – кияни випереджають на 2 пункти. «Ворскла» з 8-ма балами дев’ята.