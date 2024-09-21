Львів'яни реабілітувались за ганебний розгром від Шахтаря у попередньому турі

У 7-му турі чемпіонату України львівські «Карпати» на виїзді дотисли одеський «Чорноморець». Цікаво, що підопічні Владислава Лупашка 30 хвилин другого тайму провели у меншості, однак зуміли покласти до своєї скарбнички три очки, реабілітувавшись перед уболівальниками за розгромну поразку від «Шахтаря» (2:5) у минулому турі.

УПЛ, 7-й тур

«Чорноморець» – «Карпати» – 0:1

Гол: Саків, 52

Вилучення: Адамюк, 64 («Карпати», друга жовта картка)

Вже на 6-й хвилині Стеніо мав виводити «Карпати» вперед, але не зумів з двох метрів замкнути навіс на дальню стійку, пробивши над воротами. Згодом Мірошниченко дальнім пострілом змусив голкіпера «Чорноморця» переводити м’яч на кутовий.

Після фолу Білошевського Мірошниченко зі стандарту пробив над воротами одеситів. «Чорноморець» у відповідь втік у контратаку, але Кайо поспішив з ударом і стрільнув повз дальню стійку.

На початку другого тайму «Карпати» повели у рахунку: Чачуа заробив штрафний і Саків знайшов шпарину у стінці гравців суперника. Майже одразу Невеш міг знімати питання щодо переможця, але повторив долю Кайо до перерви, пробивши впритирку зі стійкою.

На 64-й хвилині Адамюк заробив другу жовту картку і залишив «Карпати» у меншості. Попри це львів’яни не відсиджувалися в обороні й створили низку моментів, які, однак, не завершились голом. Наприкінці зустрічі гості витримали навалу суперника, але вистояли, здобувши 3 очки.

Перемога дозволила «Карпатам» піднятись на дев'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ (8 пунктів). «Чорноморець» з 6-ма балами опустився на дванадцяте місце.