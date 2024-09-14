У 6-му турі чемпіонату України донецький «Шахтар» на «Арені Львів» приймав львівські «Карпати». На жаль, підопічні Владислава Лупашка не змогли дати бій іменитому супернику і зазнали вже третьої поразки в сезоні.

УПЛ, 6-й тур

«Шахтар» – «Карпати» – 5:2

Голи: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сікан, 42 – Підлепенець, 25, Чачуа, 83

Вже на початку зустрічі «Карпати» заробили небезпечний штрафний: Мірошніченко пробив, Різник відбив перед собою, але Адамюк на добиванні не зміг переграти кіпера «Шахтаря».

В середині тайму донеччани вийшли вперед: Кевін віддав діагональ на правий фланг на Зубкова, Олександр хитнув Саківа і з гострого кута поцілив під поперечину. Не минуло і 5 хвилин як «Карпати» відігрались: після навісу з кутового Підлепенець переправив низом м’яч у сітку.

На жаль, львівські вболівальники не довго раділи результату – Бондаренко парашутом закинув м’яч за спину Кемкіну (сфера зачепила ногу Підлепенця й кіпер у стрибку не зміг врятувати). За 10 хвилин «Шахтар» забив втретє: Кевін віддав на Криськіва ліворуч, той прострілив в район одинадцятиметрової позначки і Бондаренко замкнув у сітку.

Наприкінці тайму відзначився Сікан – Вінісіус навісив з правого флангу і Данило головою прошив кіпера. Екс-вихованець «Карпат» не святкував взяття і воріт і навіть жестом перепросив за забитий гол.

Попри розгромний рахунок львів’яни не знітилися і по перерві намагались відігратись, однак давалась в знаки різниця у класі. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Бондаренко оформив хет-трик, довівши рахунок до непристойного. Наприкінці матчу Шах на швидкості пройшов правим флангом, обіграв захисника і прострілив у воротарський – Чачуа у дотик спрямував м’яч у сітку. Егіналду зумів скористатись помилкою Кемкіна, який вийшов далеко з воріт, і забив шостий гол донеччан, але VAR зафіксував офсайд.

Перемога принесла «Шахтарю» 9 очок і шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ, «Карпати» з 5-ма пунктами дванадцяті.