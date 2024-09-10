Під час лекцій потрібно обговорити дотримання положень кодексу етики та чесної гри УАФ футболістами та офіційними особами клубів до, під час та після матчів

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо конфлікту, який спалахнув між тренерами львівських «Карпат» і криворізького «Кривбаса» в другому турі Прем'єр-ліги. Матч закінчився перемогою львівської команди із рахунком 3:0. Про це пише Tribuna.com.

Після третього голу «Карпат» у ворота суперника з тренерської лави львівського клубу пролунала нецензурна лексика, а головний тренер ФК «Кривбас» Юрій Вернидуб натомість сказав, що через це не тиснутиме руку коучу «Карпат» Владиславу Лупашку.

Криворізький клуб оштрафували на 25 тис. грн за порушення регламентних норм щодо рукостискання головних тренерів команд біля лав запасних після матчу. Також «Кривбас» заплатить 50 тис. грн за неетичну, некоректну поведінку Юрія Вернидуба.

«Карпати» отримали штраф у розмірі 100 тис. грн за неетичну, некоректну поведінку 41-річного тренера команди Ігоря Єрмакова. Крім того, Єрмакова зобов’язали провести дві освітні лекції тривалістю не менше 45 хвилин кожна для команд «Карпати» та «Карпати» U-19. Під час лекцій потрібно обговорити дотримання положень кодексу етики та чесної гри УАФ футболістами та офіційними особами клубів до, під час та після матчів.