Львів'яни знову не змогли дотиснути суперника і розписали бойову нічию

У суботу, 31 серпня, львівські «Карпати» у Львові на стадіоні Україна в межах 5-го туру чемпіонату України зустрічались з полтавською Ворсклою. Підопічні Владислава Лупашка забили першими, але пропустили по перерві, вдовольнившись нічиєю.

ФК «Карпати» (Львів) – ФК «Ворскла» (Полтава) – 1:1

Голи: Шах, 15 – Скляр, 57

Перший небезпечний момент у матчі виник на 7-й хвилині: Бабогло знайшов пасом Підлепенця у центрі поля, той протягнув м’яч через пів поля і потужно пробив – Ісенко у падінні відбив. На 15-й хвилині «Карпати» забили: Чачуа отримав передачу на правому фланзі й вирізав діагональ на дальню стійку – двоє захисників пролетіли повз м’яч і Шах легко переправив його у сітку.

В середині тайму Підлепенець здалеку цілив по ворота полтавців метрів з 19-ти – не точно. На 37-й хвилині Очеретько у черговій атаці з лінії штрафного влучив у поперечину. «Карпати» володіли беззаперечною перевагою, не дозволяючи супернику навіть наблизитись до своїх воріт – різниця ударів на кінець першого тайму становила 0 до 8-ми.

У перерві Сергію Долганському вдалось достукатись до своїх гравців і ті зуміли відновити статус-кво: Бацула віддав діагональ з лівого флангу на дальню стійку, Крупський головою перекинув м’яч у центр і Скляр добив у сітку, випередивши Бабогло.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Скляр міг оформити дубль, пробиваючи головою по центру після навісу Крупського, але Кемкін у стрибку перевів на кутовий. Наприкінці зустрічі дивом не забив Челядін, на дальній стійці з метра не влучивши у ворота.

Нічия принесла Карпатам 5 очок і десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Ворскла з 7-ма пунктами шоста.