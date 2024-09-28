Львівський клуб не зумів дати бій досвідченішому супернику

У суботу, 28 вересня, «Карпати» в межах 8-го туру чемпіонату України приймали житомирське «Полісся». Попри непоганий старт львів’яни не витримали тиску підопічних Імада Ашура і зазнали прикрої поразки. Цікаво, що гол і асист житомирців записав до свого доробку Борис Крушинський, уродженець Львівської області і екс-гравець «Львова».

Україна, УПЛ, 8-й тур

«Карпати» – «Полісся» – 1:3

Голи: Мірошніченко, 19 – Крушинський, 18, Гуцуляк, 45+1, Назаренко, 70

Вже на 2-й хвилині «Карпати» заробили небезпечний штрафний, але гравці «Полісся» винесли м’яч після навісу у воротарський. За трохи львів’яни знову отримали право на стандарт – Мірошниченко потужно пробив метрів з 25-ти, але після рикошету сфера вийшла на кутовий.

Ще до середини тайму «Полісся» вирвалось вперед: Крушинський головою замкнув навіс від Гуцуляка у воротарський. У наступній атаці «Карпати» зрівняли: Підлепенець протягнув м’яч правим флангом, викотив під удар Мірошніченкові й той метрів з 14-ти стрільнув у дальній нижній кут.

У доданий час «Полісся» зуміло забити гол «у роздягальню». Після навісу зі штрафного м’яч прилетів на дальню стійку на Крушинського, той головою скинув в центр і Гуцуляк коліном переправив сферу у ворота.

По перерві «Полісся» продовжило нагнітати й на 70-й хвилині втретє вразило ворота «Карпат». Чудові індивідуальні дії продемонстрував Назаренко, який протягнув м’яч лівим флангом, увірвався у штрафний і з лівої поцілив у дальній кут. Цей гол став останнім у матчі.

Перемога дозволила «Поліссю» набрати 17 очок і піднятись на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Карпати» з 8-ма пунктами десяті.