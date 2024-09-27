Підопічні Маріно Пушіча знову втратили очки в УПЛ

У п’ятницю, 27 вересня, «Шахтар» в межах 8-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічався з рівненським «Вересом». Донеччани вийшли вперед по перерві, але наприкінці зустрічі втратили перемогу і не змогли наблизитись до лідерів – «Динамо» та «Олександрії».

Україна, УПЛ, 8-й тур

«Верес» – «Шахтар» – 1:1

Голи: Кльоц, 81 – Судаков, 65 (п.)

Перший тайм минув фактично без моментів. Захист «Вереса» нівелював будь-які атакувальні спроби «Шахтаря» – команди на двох не спромоглись бодай на один удар у площину воріт. На 18-й хвилині Бондаренко головою скинув м'яч у центр і ледь не вивів Траоре віч-на-віч – оборонець рівнян у підкаті вибив м'яч. В середині тайму Лассіна головою замикав навіс Невертона – повз стійку. Цим суперники й обмежились.

По перерві «Шахтар» значно додав, що, зрештою, призвело до гола. На 63-й хвилині в одній з чергових атак Зубков відпасував на Криськіва ліворуч у воротарський і Сміян замість м’яча влучив у ногу супернику. Арбітр вказав на позначку і Судаков зняв з себе тягар відповідальності за нереалізований пенальті у матчі Ліги чемпіонів з Болоньєю, розвівши по кутах м’яч і кіпера «Вереса».

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки «Верес» отримав шанс зрівняти з небезпечного штрафного, але м’яч після удару Гончаренка влучив в обличчя Матвієнкові, відправивши останнього в нокдаун.

За 10 хвилин до завершення матчу господарі зрівняли. Гайдучик втік на побачення з Різником, але не зміг обіграти кіпера «Шахтаря». М’яч відлетів до Луана, той зумів його зберегти під тиском захисників і віддав праворуч на Кльоца – Дмитро дальнім ударом закрутив під ліву стійку.

Наприкінці матчу Луан був близьким до того, щоб вивести «Верес» вперед, але Різник буквально зняв м’яч з його голови. Вже у доданий час Невертон влучив у поперечину, а Луан втік у контратаку, але зашпортався у воротарському «Шахтаря» і впав. Зрештою, все завершилось нічиєю.

«Шахтар» набрав 13 очок і залишився на четвертій сходинці турнірної таблиці. «Верес» з 6-ма пунктами тринадцятий.