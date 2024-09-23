Донецький клуб легко впорався з аутсайдером елітного дивізіону

У понеділок, 23 вересня, 7-й тур чемпіонату України закривав матч між «Шахтарем» та «Оболонню». Поєдинок, який відбувся на «Арені Львів», завершився перемогою донеччан. Кияни ж не можуть виграти вже сім матчів поспіль.

Україна, УПЛ, 7-й тур

«Шахтар» – «Оболонь» – 4:0

Голи: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 78, Невертон, 90

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник лише на 17-й хвилині й одразу ж завершився голом. Після розіграшу кутового м’яч прилетів до Тобіаса, який ударом через себе знайшов Бондаренка – Артем з льоту замкнув у сітку.

В середині тайму Матвієнко розкішним пасом через пів поля виводив Зубкова сам на сам, але Олександр не зумів приборкати м’яч і втратив шанс подвоїти перевагу донеччан. Груша у відповідь приклався до м’яча з-за меж штрафного – над воротами. Наприкінці тайму Бондаренко отримав передачу від Судакова, прорвався до воріт Оболоні, але Федорівський врятував.

По перерві кіпер киян витягнув із дальнього кута закручений удар Зубкова з правого флангу штрафного. В середині другого тайму номінальні господарі подвоїли свою перевагу: Криськів з лівого флангу прострілив у центр, Судаков замкнув у стійку, а Траоре зіграв на добиванні, забивши свій перший гол в сезоні.

Донеччани продовжували накочувати атаки на ворота Оболоні й за трохи вразили ворота суперника втретє. Судаков продемонстрував чудові індивідуальні дії і влучним ударом реабілітувався перед уболівальниками за промах з пенальті у матчі Ліги чемпіонів проти «Болоньї». На останній хвилині Невертон поставив масну крапку у матчі, довершивши розгром.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 12 балів і піднятись на четверту сходинку. «Оболонь» продовжує животіти на дні турнірної таблиці УПЛ.