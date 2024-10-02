Команда Маріно Пушіча продовжує розчаровувати вболівальників

У середу, 2 жовтня, «Шахтар» у німецькому Гельзенкірхені в межах 2-го туру оновленої Ліги чемпіонів приймав італійську «Аталанту». На жаль, боротьби не вийшло – донеччани зазнали справедливого розгрому, опустившись у турнірній таблиці на 25-ту сходинку. Однак бентежить не стільки місце «гірників» після двох турів, як якість гри, яку демонструє команда Маріно Пушіча. Все більше тхне потенційним звільненням боснійського фахівця (Патріка ван Леувена минулого року «попросили» з Шахтаря за куди кращі результати).

Ліга чемпіонів, 2-й тур

«Шахтар» (Україна) – «Аталанта» (Італія) – 0:3

Голи: Джимсіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

«Аталанта» з перших хвилин захопила ініціативу і почала нагнітати. Стало зрозуміло, що гол – питання часу. Зрештою в середині тайму кількість ударів переросла в якість і бергамаски повели в рахунку: після розіграшу штрафного м'яч прилетів у воротарський, де Джимсіті проштовхнув його у сітку.

Італійці продовжили тероризувати оборону суперника і лише реакція Різника і самовіддана гра захисту рятувала донеччан від розгрому (не пощастило Самарджічу та Де Кетеларе). Однак за хвилину до завершення першого тайму Лукман подвоїв перевагу «Аталанти», замкнувши простріл з району одинадцятиметрової позначки.

Одразу по перерві Конопля мав скорочувати відставання, але після передачі від Егіналдо пробив у сантиметрах від стійки. Натомість своїм шансом скористалась «Аталанта»: Дзаппакоста навісив на правий фланг і Белланова, вистрибнувши з-за спин захисників, переправив сферу у сітку. Італійці обмежились трьома голами, хоча рахунок міг бути двозначним (вищезгадане атакувальне тріо господарів марнувало момент за моментом). Варто згадати й про травму Тараса Степаненка, який тепер не допоможе збірній України у жовтневих матчах Ліги націй.

Перемога дозволила «Аталанті» набрати 4 очки й піднятись на сьому сходинку, «Шахтар» з одним пунктом опустився на 25-те місце.