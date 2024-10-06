Збірна України з футзалу у неділю, 6 жовтня, в Ташкенті, у поєдинку з Францією розігрувала долю бронзових нагород. «Синьо-жовті» у півфіналі зазнали прикрої поразки від Бразилії (2:3), а «трикольорові» поступились Аргентині (2:3). Українці підійшли до протистояння у статусі фаворитів і не підвели, вперше в історії увійшовши до топ-3 найсильніших збірних світу.

ЧС-2024 з футзалу, матч за бронзу

Україна – Франція – 7:1

Голи: Чернявський, 11, Зварич, 22, Жук, 27, 28, Сухов, 30, Абакшин, 30, 33 – Саадауї, 23

Вже на першій хвилині Сухов прийняв на себе удар з 6-ти метрів з кута поля. Микитюк у відповідь не влучив у площину воріт, а за мить опинився на паркеті, зазнавши травми й покинув майданчик у супроводі лікарів. Чудову спробу Семенченка парирував Гаррос. У відповідь Сухов врятував Україну після удару Мухудіна.

На 10-й хвилині Семенченко отримав удар ліктем і тренерський штаб нашої команди попросив VAR переглянути епізод. Вилучення, однак, не дали. Франція продовжила грати брудно і поповнювати свою колекцію порушеннями на будь-який смак.

В середині тайму українці вийшли вперед – Чернявський завершив чудовий вихід 3 в 1. Французи небезпечно огризались, але фортуна, здавалось, вирішила віддати нам борг за прикру поразку від Бразилії. Наприкінці тайму Абакшин влучив у стійку, а добивання було вище воріт.

Одразу по перерві французи виконали небезпечний штрафний, а потім Україна подвоїла: Семенченко навісив з правого флангу і Зварич головою спрямував м’яч у сітку. «Синьо-жовті» полетіли забивати третій гол, французи сфолили, втекли у контратаку і скоротили відставання. Олександр Косенко попросив VAR переглянути епізод, проте порушення правил судді не зафіксували.

Українці продовжили атакувати, двічі заслуговували на пенальті, але рефері не наважувались вказувати на позначку. Зрештою Жук спочатку знову повернув розрив у рахунку до двох голів, а за хвилину оформив дубль, добивши сферу після помилки голкіпера французів.

Побиття продовжилось: «трикольорові» зняли голкіпера заради шостого польового гравця й отримали голи у порожні ворота від голкіпера Сухова і Абакшина. Французи напосіли на наші ворота і згодом отримали черговий м’яч у порожні ворота з далекої відстані – Абакшин також записав до свого доробку дубль.

Як наслідок, розгромна перемога 7:1 й історична бронза для збірної України.