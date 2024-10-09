"Синьо-жовті" нарешті отримали нове екіпірування

Українська асоціація футболу на своєму сайті представила нову форму збірної України. В ній «синьо-жовті» зіграють вже 11 жовтня у матчі 3-го туру Ліги націй проти Грузії. Ексклюзивним постачальником екіпірування для всіх українських збірних є німецький бренд «Adidas», з яким УАФ підписала довгостроковий контракт.

Наразі запропоновано два комплекти форми: жовтий (домашній) та синій (виїзний). Особливістю дизайну форми є вертикальні смуги. Нове вбрання натхненне прапором країни, мають легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ» на спині. Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невідʼємним атрибутом кожного вболівальника.

Форма виготовлена за технологією «AERO READY», в якій використовуються матеріали, що відводять вологу або поглинають її, щоб тіло залишалося сухим, і має вставки, що дихають, із сітки для комфорту як гравців на полі, так і вболівальників, які підтримують команду. Колекцію виготовлено зі 100% перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію «Adidas» до скорочення пластикових відходів.

Нагадаємо, попереднім виробником форми для збірної України була компанія «Joma», співпраця з якої тривала з 2017 до 2024 року. У формі від «Adidas» синьо-жовті виступили на двох чемпіонатах Європи – у 2012 та 2016 роках. Придбати новий комплект форми можна на офіційному сайті «Adidas».

Цікаво, що цей комплект екіпірування не є кінцевим. За інформацією журналіста та коментатора Віктора Вацка, остаточний варіант з’явиться приблизно за рік – нині триває скрупульозна робота дизайнерів і менеджерів (УЄФА ставить безліч вимог до форми й необхідно врахувати найменшу дрібницю).