Олександр Петраков офіційно звільнений з посади головного тренера збірної Вірменії
Зі збірною України 67-річний фахівець теж попрощався після Ліги націй
У неділю, 13 жовтня, Федерація футболу Вірменії оголосила про відставку Олександра Петракова з посади головного тренера національної команди. Останньою краплею стала поразка від Північної Македонії (0:2) у матчі Ліги націй.
67-річний Петраков очолив збірну Вірменії у березні 2023 року після того, як покинув збірну України після завершення контракту. Загалом «горці» під його керівництвом провели 18 матчів, в яких здобули 4 перемоги, розписали 4 нічиї й зазнали 10 поразок. Вірменія не змогла вийти на Євро-2024 за результатами кваліфікації, а в останніх трьох турах Ліги націй набрала всього одне очко.
Всі матчі збірної Вірменії під керівництвом Олександра Петракова:
- Вірменія – Туреччина – 1:2 (Євро-2024, кваліфікація)
- Вірменія – Кіпр – 2:2 (Товариський матч)
- Уельс – Вірменія – 2:4 (Євро-2024, кваліфікація)
- Вірменія – Латвія – 2:1 (Євро-2024, кваліфікація)
- Туреччина – Вірменія – 1:1 (Євро-2024, кваліфікація)
- Вірменія – Хорватія – 0:1 (Євро-2024, кваліфікація)
- Латвія – Вірменія – 2:0 (Євро-2024, кваліфікація)
- Північна Македонія – Вірменія – 3:1 (Товариський матч)
- Вірменія – Уельс – 1:1 (Євро-2024, кваліфікація)
- Хорватія – Вірменія – 1:0 (Євро-2024, кваліфікація)
- Вірменія – Косово – 0:1 (Товариський матч)
- Чехія – Вірменія – 2:1 (Товариський матч)
- Словенія – Вірменія – 2:1 (Товариський матч)
- Вірменія – Казахстан – 2:1 (Товариський матч)
- Вірменія – Латвія – 4:1 (Ліга націй)
- Північна Македонія – Вірменія – 2:0 (Ліга націй)
- Фарерські острови – Вірменія – 2:2 (Ліга націй)
- Вірменія – Північна Македонія – 0:2 (Ліга націй)
Нагадаємо, до роботи з Вірменією Петраков тренував юнацькі збірні України, а також головну національну команду. У 2019-му приводив нашу збірну U-20 до перемоги на чемпіонаті світу.