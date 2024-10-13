67-річний Петраков очолив збірну Вірменії у березні 2023 року

У неділю, 13 жовтня, Федерація футболу Вірменії оголосила про відставку Олександра Петракова з посади головного тренера національної команди. Останньою краплею стала поразка від Північної Македонії (0:2) у матчі Ліги націй.

67-річний Петраков очолив збірну Вірменії у березні 2023 року після того, як покинув збірну України після завершення контракту. Загалом «горці» під його керівництвом провели 18 матчів, в яких здобули 4 перемоги, розписали 4 нічиї й зазнали 10 поразок. Вірменія не змогла вийти на Євро-2024 за результатами кваліфікації, а в останніх трьох турах Ліги націй набрала всього одне очко.

Всі матчі збірної Вірменії під керівництвом Олександра Петракова:

Вірменія – Туреччина – 1:2 (Євро-2024, кваліфікація)

Вірменія – Кіпр – 2:2 (Товариський матч)

Уельс – Вірменія – 2:4 (Євро-2024, кваліфікація)

Вірменія – Латвія – 2:1 (Євро-2024, кваліфікація)

Туреччина – Вірменія – 1:1 (Євро-2024, кваліфікація)

Вірменія – Хорватія – 0:1 (Євро-2024, кваліфікація)

Латвія – Вірменія – 2:0 (Євро-2024, кваліфікація)

Північна Македонія – Вірменія – 3:1 (Товариський матч)

Вірменія – Уельс – 1:1 (Євро-2024, кваліфікація)

Хорватія – Вірменія – 1:0 (Євро-2024, кваліфікація)

Вірменія – Косово – 0:1 (Товариський матч)

Чехія – Вірменія – 2:1 (Товариський матч)

Словенія – Вірменія – 2:1 (Товариський матч)

Вірменія – Казахстан – 2:1 (Товариський матч)

Вірменія – Латвія – 4:1 (Ліга націй)

Північна Македонія – Вірменія – 2:0 (Ліга націй)

Фарерські острови – Вірменія – 2:2 (Ліга націй)

Вірменія – Північна Македонія – 0:2 (Ліга націй)

Нагадаємо, до роботи з Вірменією Петраков тренував юнацькі збірні України, а також головну національну команду. У 2019-му приводив нашу збірну U-20 до перемоги на чемпіонаті світу.