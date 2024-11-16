"Синьо-жовті" спробують покращити свої позиції у Лізі націй

Жіноча збірна України отримала розклад матчів у Лізі націй-2025, повідомляє офіційний сайт УАФ. За підсумками сезону 2023/24 наші дівчата зберегли своє місце у дивізіоні B завдяки перемозі над Болгарією у плейоф за виліт у лігу C. Згідно з результатами жеребкування суперницями збірної України у групі B4 стали Хорватія, Албанія та Чехія.

Календар матчів збірної України у жіночій Лізі націй-2025:

Албанія – Україна – 21 лютого

Україна – Хорватія – 25 лютого

Україна – Чехія – 4 квітня

Чехія – Україна – 8 квітня

Україна – Албанія – 30 травня

Хорватія – Україна – 3 червня

Зазначимо, щоб вийти у дивізіон A Україна, яка в останньому рейтингу ФІФА посіла 25-ту сходинку, має фінішувати першою у своєму квартеті. Друге місце гарантує поєдинки за підвищення у класі з третьою командою однієї з груп ліги A, а збірна, яка стане останньою, вилітає у дивізіон C. Дві найкращі треті позиції дивізіону B грають у плейоф за збереження місця, а дві найгірші – напряму вилітають у лігу C.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Іспанії, яка у фіналі обіграла Францію.