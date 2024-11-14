Артем Довбик номінований на звання найкращого гравця та нападника у 2024 році
Український форвард Артем Довбик увійшов до числа претендентів на нагороди за підсумками 2024 року в номінаціях «Найкращий гравець» та «Найкращий нападник» за версією «Globe Soccer Awards».
Нагадаємо, наш земляк минулий сезон провів у складі «Жирони», з якою завоював бронзу Ла Ліги, допоміг каталонському клубу вперше в історії вийти в Лігу чемпіонів і став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, завоювавши трофей «Пічічі» (24 голи й 8 асистів). Влітку він перейшов в італійську «Рому», за яку в 15 матчах забив 6 голів й віддав 1 асист.
Претенденти на звання найкращого нападника 2024 року за версією «Globe Soccer Awards»:
- Ніко Вільямс («Атлетік»)
- Гаррі Кейн («Баварія»)
- Ламін Ямаль («Барселона»)
- Лаутаро Мартінес («Інтер»)
- Мохамед Салах («Ліверпуль»)
- Філ Фоден («Манчестер Сіті»)
- Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті»)
- Кіліан Мбаппе («Реал» Мадрид)
- Вінісіус Жуніор («Реал» Мадрид)
- Артем Довбик («Рома»)
Претенденти на звання найкращого гравця 2024 року за версією «Globe Soccer Awards»:
- Кріштіану Роналду («Аль-Наср»)
- Букайо Сака («Арсенал»)
- Вільям Саліба («Арсенал»)
- Еміліано Мартінес («Астон Вілла»)
- Адемола Лукман («Аталанта»)
- Ніко Вільямс («Атлетік»)
- Антуан Грізманн («Атлетіко»)
- Гаррі Кейн («Баварія»)
- Алехандро Грімальдо («Байєр»)
- Флоріан Вірц («Байєр»)
- Граніт Джака («Байєр»)
- Ламін Ямаль («Барселона»)
- Дані Ольмо («Барселона»)
- Роберт Левандовські («Барселона»)
- Ліонель Мессі («Інтер» Маямі)
- Хакан Чалханоглу («Інтер» Мілан)
- Лаутаро Мартінес («Інтер» Мілан)
- Ніколо Барелла («Інтер» Мілан)
- Мохамед Салах («Ліверпуль»)
- Філ Фоден («Манчестер Сіті»)
- Родрі («Манчестер Сіті»)
- Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті»)
- Вітінья (ПСЖ)
- Джуд Беллінгем («Реал» Мадрид)
- Федеріко Вальверде («Реал» Мадрид)
- Дані Карвахаль («Реал» Мадрид)
- Кіліан Мбаппе («Реал» Мадрид)
- Родріго («Реал» Мадрид)
- Вінісіус Жуніор («Реал» Мадрид)
- Артем Довбик («Рома»)
- Віктор Дьокереш («Спортінг»)
- Коул Палмер («Челсі»)
- Тоні Кроос (без клубу)
Підтримати Артема Довбика та проголосувати за нього за посиланням. Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року в Дубаї.
Нагадаємо, минулого року найкращим гравцем та нападником року став Ерлінг Голанд. Рекордсменом «Globe Soccer Awards» серед футболістів є Кріштіану Роналду – шість нагород.