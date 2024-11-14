Форвард «Роми» претендує одразу на дві на престижні нагороди

Український форвард Артем Довбик увійшов до числа претендентів на нагороди за підсумками 2024 року в номінаціях «Найкращий гравець» та «Найкращий нападник» за версією «Globe Soccer Awards».

Нагадаємо, наш земляк минулий сезон провів у складі «Жирони», з якою завоював бронзу Ла Ліги, допоміг каталонському клубу вперше в історії вийти в Лігу чемпіонів і став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, завоювавши трофей «Пічічі» (24 голи й 8 асистів). Влітку він перейшов в італійську «Рому», за яку в 15 матчах забив 6 голів й віддав 1 асист.

Претенденти на звання найкращого нападника 2024 року за версією «Globe Soccer Awards»:

Ніко Вільямс («Атлетік»)

Гаррі Кейн («Баварія»)

Ламін Ямаль («Барселона»)

Лаутаро Мартінес («Інтер»)

Мохамед Салах («Ліверпуль»)

Філ Фоден («Манчестер Сіті»)

Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті»)

Кіліан Мбаппе («Реал» Мадрид)

Вінісіус Жуніор («Реал» Мадрид)

Артем Довбик («Рома»)

Претенденти на звання найкращого гравця 2024 року за версією «Globe Soccer Awards»:

Кріштіану Роналду («Аль-Наср»)

Букайо Сака («Арсенал»)

Вільям Саліба («Арсенал»)

Еміліано Мартінес («Астон Вілла»)

Адемола Лукман («Аталанта»)

Ніко Вільямс («Атлетік»)

Антуан Грізманн («Атлетіко»)

Гаррі Кейн («Баварія»)

Алехандро Грімальдо («Байєр»)

Флоріан Вірц («Байєр»)

Граніт Джака («Байєр»)

Ламін Ямаль («Барселона»)

Дані Ольмо («Барселона»)

Роберт Левандовські («Барселона»)

Ліонель Мессі («Інтер» Маямі)

Хакан Чалханоглу («Інтер» Мілан)

Лаутаро Мартінес («Інтер» Мілан)

Ніколо Барелла («Інтер» Мілан)

Мохамед Салах («Ліверпуль»)

Філ Фоден («Манчестер Сіті»)

Родрі («Манчестер Сіті»)

Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті»)

Вітінья (ПСЖ)

Джуд Беллінгем («Реал» Мадрид)

Федеріко Вальверде («Реал» Мадрид)

Дані Карвахаль («Реал» Мадрид)

Кіліан Мбаппе («Реал» Мадрид)

Родріго («Реал» Мадрид)

Вінісіус Жуніор («Реал» Мадрид)

Артем Довбик («Рома»)

Віктор Дьокереш («Спортінг»)

Коул Палмер («Челсі»)

Тоні Кроос (без клубу)

Підтримати Артема Довбика та проголосувати за нього за посиланням. Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року в Дубаї.

Нагадаємо, минулого року найкращим гравцем та нападником року став Ерлінг Голанд. Рекордсменом «Globe Soccer Awards» серед футболістів є Кріштіану Роналду – шість нагород.