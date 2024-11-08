17-річний хавбек готується до дебюту за «синьо-жовтих» у відборі на Євро-2025

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Захар (Закері) Бауманн отримав паспорт громадянина України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

«Я дуже радий, що врешті став громадянином України й тепер зможу представляти свою країну на міжнародній арені. Є хвилювання, але позитивне, тому що я відчуваю підтримку багатьох людей. Не можу дочекатися знайомства з командою», – прокоментував подію футболіст.

Цікаво, що Бауманн вже отримав дебютний виклик від Дмитра Михайленка у збірну України U-19, яка з 13-го по 19-те листопада в Нідерландах братиме участь у кваліфікаційному раунді Євро-2025. Окрім господарів, «синьо-жовтим» протистоятимуть збірні Казахстану та Словенії.

Нагадаємо, 17-річний Бауманн – син емігрантів із Коломиї. Він народився в Болтоні та всю кар'єру проводить в академії «Манчестер Юнайтед». Бауманн грає в центрі поля та має рудий колір волосся, через що його порівнюють із легендою «червоних дияволів» Полом Скоулзом. Нещодавно він підписав професіональний контракт з манчестерцями й регулярно тренується з першою командою «Манчестер Юнайтед». У поточному сезоні провів за юнацькі склади манкуніанців 9 матчів, оформивши один гол та віддавши один асист.