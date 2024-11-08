Представника Ла Ліги покликаний замінити капітан «Динамо»

Збірна України у листопаді зіграє два завершальні матчі у тогорічному розіграші Ліги націй. Головний тренер «синьо-жовтих» Сергій Ребров раніше оголосив заявку на поєдинки проти Грузії та Албанії, однак в процесі змушений вносити в неї корективи. За повідомленням офіційного сайту УАФ, не допоможе команді півзахисник «Жирони» Віктор Циганков.

26-річний вінгер не встиг відновитися після надриву задньої поверхні стегна. Остання МРТ показала, що Циганкову потрібен ще мінімум тиждень відновлення для повноцінних навантажень у загальній групі. Як наслідок, замість представника Ла Ліги Ребров довикликав капітана київського «Динамо» Віталія Буяльського.

Цікаво, що 31-річний півзахисник за всю кар’єру провів у складі збірної України лише 13 матчів. У Лізі націй-2025 він двічі потрапляв у заявку (на дуелі з Грузією та Чехію), однак на поле так і не виходив.

Нагадаємо, 16 листопада Україна в Батумі на «AdjaraBet Arena» зіграє з Грузією, а 19 листопада в Тирані на стадіоні «Air Albania» зустрінеться з Албанією.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.