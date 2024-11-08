Український легіонер забив вже другий м'яч у єврокубках

Лондонський «Челсі» в межах 3-го туру Ліги конференцій у Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж» приймав вірменський «Ноа». Підопічні Енцо Марески буквально знищили суперника, відвантаживши у його ворота вісім сухих м’ячів. Приємно, що одним з голів відзначився український легіонер Михайло Мудрик, який регулярно виходить в основі лондонців у єврокубках.

Перемога з рахунком 8:0 стала найбільшою в історії Ліги конференцій. Попередній рекорд належав данському «Норшелланну», який розгромив болгарський «Лудогорець» – 7:1.

Топ-6 найбільших перемог у Лізі конференцій:

2024 рік – «Челсі» – «Ноа» (8:0)

2023 рік – «Норшелланн» – «Лудогорець» (7:1)

2023 рік – «Фіорентина» – «Чукарічкі» (6:0)

2023 рік – «Айнтрахт» – ГІК (6:0)

2023 рік – «Буде-Глімт» – «Рома» (6:1)

2024 рік – «Маккабі» Тель-Авів – «Олімпіакос» (1:6)

Окрім цього, «Челсі» повторив власний рекорд результативності в єврокубках 53-річної давності – востаннє лондонський клуб шість разів забив у ворота суперника у першому таймі в 1971 році в матчі Кубка володарів кубків. Тоді «Челсі» розгромив люксембурзький «Женесс Ошараж» з рахунком 13:0, забивши 6 голів до перерви.

Також оформивши 8 голів в одному матчі, «Челсі» повторив рекорд результативності Ліги конференцій. Досі подібне ставалось лише у чотирьох протистояннях.

2024 рік – «Челсі» – «Ноа» (8:0)

2024 рік – «Серкль Брюгге» – «Санкт-Галлен» (6:2)

2023 рік – «Норшелланн» – «Лудогорець» (7:1)

2022 рік – ПСВ – «Копенгаген» (4:4)

Після 3-х турів «Челсі» лідирує у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши 9 очок. Свій наступний поєдинок у єврокубках команда Мудрика проведе 28 листопада на виїзді проти німецького «Хайденхайма».