Каталонці оновили рекорд, який тримався 74 роки

Напередодні в оновленій Лізі чемпіонів відбулись матчі 4-го туру. В одному з них іспанська «Барселона» на виїзді розгромила сербську «Црвену Звезду» з рахунком 5:2. Останній гол каталонців, який забив Фермін Лопес, став для «блаугранас» 55-м у перших 16 матчах сезону у всіх турнірах – 40 м'ячів вони забили у рамках чемпіонату Іспанії й ще 15 – в межах Ліги чемпіонів.

За повідомленням Opta, «Барселона» оформила найбільш результативний старт сезону за 125-річну історію клубу. Попередній рекорд належав каталонцям у сезоні 1950/51 – тоді вони реалізували 54 голи у перших 16 матчах у всіх турнірах. Окрім того, Рафінья, який забив гол й відзначився двома результативними передачами став найкращим гравцем Ліги чемпіонів за системою гол+пас після чотирьох турів – 8 гольових дій.

Нагадаємо, після 4-х турів «Барселона» у турнірній таблиці Ліги чемпіонів йде на шостій сходинці, набравши 9 очок. Лідирує з 12-ма балами «Ліверпуль». Свій наступний поєдинок у найпрестижнішому євротурнірі каталонці проведуть у вівторок, 26 листопада, проти французького «Брест»а.

В чемпіонаті Іспанії підопічні Ганса-Дітера Фліка з 33-ма пунктами йдуть першими й випереджають найближчого переслідувача – «Реал» – на 9 пунктів (у Луніна і Ко є гра в запасі).