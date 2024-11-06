Підопічні Маріно Пушіча нарешті здобули омріяну перемогу в оновленому євротурнірі

У середу, 7 листопада, донецький «Шахтар» у німецькому Гельзенкірхені здолав швейцарський «Янг Бойз». Ця перемога стала першою та історичною для «гірників» в оновленій Лізі чемпіонів. Героєм матчу став півзахисник Георгій Судаков, який записав до свого доробку гол плюс пас.

Ліга чемпіонів, 4-й тур

«Шахтар» (Україна) – «Янг Бойз» (Швейцарія) – 2:1

Голи: Зубков, 31, Судаков, 41 – Імері, 27

Вже на 9-й хвилині «Шахтар» вийшов вперед, але арбітр зафіксував офсайд в Егіналдо і гол Кевіна не було зараховано. Донеччани продовжили атакувати, затиснувши суперника на його половині поля. Проте перша ж вилазка швейцарців до наших воріт завершилась голом: Бондаренко під тиском Ніассе втратив м'яч поблизу власних воріт, той віддав на Імері і Кастріот з лінії штрафного зловив Різника на протиході.

На щастя, «Шахтар» не зупинився і вже зовсім скоро відновив статус-кво. Судаков протягнув м’яч лівим флангом і прострілив у центр – Зубков замкнув у сітку, забивши дебютний для «гірників» гол у поточному розіграші єврокубка. А незадовго до перерви «Шахтар» вийшов вперед: Судаков обстукався з Егіналдо в центрі поля, накрутив захисника і влучно пробив у дальній кут.

По перерві обидві команди могли забивати, але обмежились лоскотанням нервів уболівальників (чого варта лише зрізка Бондаря у власні ворота – Різник ледь встиг у стрибку врятувати від автогола).

Перемога принесла «Шахтарю» 4 очки й підняла на 26-ту сходинку турнірної таблиці Ліги чемпіонів. «Янг Бойз» залишається без очок і йде передостаннім.