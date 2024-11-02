«Гірники» провели тренування з підвищеною відповідальністю перед матчем у Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» у 12-му турі чемпіонату України не без проблем здолав «Чорноморець». Команда Маріно Пушіча завдяки цій перемозі змогла посунути «Полісся» на четверту сходинку турнірної таблиці і піднятись у топ-3 УПЛ.

Україна, УПЛ, 12-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Чорноморець» (Одеса) – 2:1

Голи: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 – Габелок, 20

«Шахтар» вийшов вперед ще до середини першого тайму: Зубков отримав закидання по центру, вибіг з-за спин суперників і в дотик пробив низом у протихід кіперу «моряків». Та вже за три хвилини «Чорноморець» зрівняв: Габелок прийняв м’яч спиною до воріт і попри опіку Матвієнка зумів пробити з розвороту – Різник у стрибку намагався забрати м’яч, але той відскочив від нього і влетів у сітку.

У доданий до першого тайму час «гірники» зуміли забити «гол у роздягальню». Судаков навісив з кутового, Сікан головою переправив на дальню стійку на Марлона і бразилець головою переправив м’яч у поперечину. Сфера, однак, відскочили у поле прямісінько на Бондаренка, який і вгатив її у сітку. Попри всі спроби гостей відіграти, матч так і завершився мінімальною звитягою донеччан.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 23 очки й піднятись на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Чорноморець» з 12-ма пунктами десятий.

Дуель з одеситами стала для команди Маріно Пушіча своєрідною розминкою перед черговим матчем у єврокубках – у середу, 6 листопада, «гірники» у Німеччині прийматимуть швейцарський «Янг Бойз» в межах 4-го туру Ліги чемпіонів.