Донецький клуб не зумів скоротити відставання від киян у турнірній таблиці

У неділю, 27 жовтня, 11-й тур УПЛ завершував найочікуваніший поєдинок чемпіонату України – дуель між «Динамо» і «Шахтарем». Вже традиційно команди видали бойову гру, яка завершилась бойовою нічиєю.

Україна, УПЛ, 11-й тур

«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:1

Голи: Караваєв, 87 – Бондар, 48

Вилучення: Криськів, 60 («Шахтар», червона картка)

Вже на 3-й хвилині Егіналдо втік лівим флангом і пробив з гострого кута під поперечину – Бущан перевів на кутовий. За трохи бразилець видав чудову діагональ на Зубкова, Олександр загрожував виходом сам на сам, але Попов наздогнав опонента і півзахисник Шахтаря поспішив пробити – прямо в руки Бущану.

Згдом Зубков розрядив свою гармату в поперечину воріт «Динамо» з-під Дубінчака, а Егіналдо на добиванні був неточним. «Шахтар» продовжив домінувати, практично не дозволяючи «Динамо» створювати щось небезпечне біля своїх володінь.

На 20-й хвилині Сікан головою замикав навіс у воротарський, але м’яч зачепив Біловара і вийшов на кутовий. До слова, Крістіан декількома хвилинами раніше вийшов на поле, замінивши Дениса Попова, який зазнав прикрої травми. За трохи форвард «гірників» знову виграв повітря і бив у лівий кут – трохи неточно.

На 37-й хвилині Тимчик отримав діагональ праворуч, протягнув до лінії воріт і прострілив – Буяльському не вистачило сантиметрів, аби замкнути. На останній хвилині Сікан протягнув м’яч лівим флангом і, замість того, аби віддати в центр на Зубкова, вирішив пробити сам – Біловар заблокував і вибив на кутовий.

Одразу по перерві «Шахтар» вийшов вперед: після навісу з кутового «гірники» буквально запхали м’яч у сітку після декількох добивань – гол записали на Бондаря. На 52-й хвилині Ванат бив з розвороту, спробу заблокували, м’яч залишився у динамівців і Волошин з 5-ти метрів стріляв по воротах, але дивом не влучив у площину.

В середині тайму «Шахтар» залишився у меншості: Криськів зіграв у ногу Біловару і побачив перед собою пряму червону картку. Згодом Крістіан знову став героєм, вибивши м’яч з лінії воріт після удару Коноплі у дальній кут (Бущан був вже відіграний).

Наприкінці тайму Волошин завдав гарматного удару з-за меж штрафного – Різник навіть не зумів з першого разу зафіксувати м’яч в руках. А потім на полі з’явився Караваєв і зробив свою звичну справу – врятував «Динамо» від поразки, пробивши у дотик в дальній нижній кут після діагоналі з лівого флангу.

Як наслідок, «Динамо» набрало 26 очок і закріпилось на вершині турнірної таблиці УПЛ. «Шахтар» з 20-ма пунктами четвертий.