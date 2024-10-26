Львів'яни набрали впевнену ходу в чемпіонаті України

У суботу, 26 жовтня, львівські «Карпати» в межах 11-го туру УПЛ приймали київську «Оболонь». Владислав Лупашко вдався до ротації, тримаючи в умі майбутню кубкову гру з «Рухом» – за господарів вперше дебютував екс-голкіпер СК «Дніпро-1» Яків Кінарейкін. Львів’яни дуже швидко вийшли вперед зусиллями Бруніньйо і зуміли втримати переможний рахунок до кінця гри.

Україна, УПЛ, 11-й тур

«Карпати» (Львів) – «Оболонь» (Київ) – 1:0

Гол: Бруніньйо, 10

Вже на старті зустрічі Черненко отримав м’яч ліворуч і вирізав діагональ на правий фланг, вивівши Мединського сам на сам – хавбек «Оболоні» дивом не влучив у ворота. Кияни видали декілька небезпечних атак, але замість забити... пропустили.

На 10-й хвилині Підлепенець наздогнав м’яч на лінії праворуч, зумів навісити у штрафний і Бруніньйо замкнувши вдотик, записав до свого доробку дебютний гол за «Карпати». Варто зазначити, що ці два моменти стали єдиними небезпечними у першому таймі.

На 55-й хвилині Полегенько припустився дитячої помилки поблизу воріт «Карпат», Тарануха перехопив м’яч і втік сам на сам, але поспішив з ударом. В середині тайму Черненко стріляв метрів з 30-ти – не точно. Наприкінці зустрічі Мединський змарнував стовідсоткову нагоду забити: він пробив з меж штрафного поміж частокіл ніг своїх і чужих гравців (Кінарейкін не бачив польоту м’яча) – сфера пройшла впритику з лівою стійкою.

Перемога дозволила «Карпатам» набрати 15 очок і піднятись на сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Оболонь» з 5-ма пунктами передостання.

Вже у вівторок, 29 жовтня, у Львові відбудеться вже друге дербі за тиждень – «Карпати» та «Рух» зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України.