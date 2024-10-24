Київський клуб продовжив безвиграшну серію у єврокубках

У четвер, 24 жовтня, київське «Динамо» в межах 3-го туру оновленої Ліги Європи на виїзді програло італійській «Ромі». Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий з пенальті українським легіонером Артемом Довбиком. Підопічні Шовковського зуміли зрівняти, однак гол не зарахували через офсайд.

Ліга Європи, 3-й тур

«Рома» (Італія) – «Динамо» (Україна) – 1:0

Гол: Довбик, 23

«Рома» з перших хвилин взялась шукати ключі до оборони суперника, який відверто здивував складом, залишивши у запасі одразу 7 гравців основи. Наставник киян таким чином хотів поберегти лідерів, адже вже у неділю на команду чекає зустріч з «Шахтарем» в УПЛ. У команд відверто нічого не виходило в атаці. Перший по-справжньому небезпечний момент виник лише в середині тайму й одразу ж призвів до гола: Михавко прихопив за труси Бальданці й той впав у штрафному. Арбітр призначив пенальті, який оформив Артем Довбик.

На 34-й хвилині «Динамо» мало чудовий шанс, аби зрівняти: Герреро з лівого флангу вирізав діагональ на Тимчика, той прийняв на груди й пробив у протихід голкіперу – поруч зі стійкою. Олександр наприкінці тайму знайшов пасом Герреро і той цілив з-під захисники – Свілар вже у падінні ногами зупинив політ м’яча. А згодом стався гол «Динамо»: після навісу Андрієвського зі стандарту римляни тричі блокували удари суперника, але останній постріл був за Поповим. На жаль, арбітр взяття воріт не зарахував через офсайд.

По перерві «Рома» продовжила тиснути на ворота «Динамо»: Довбику не вистачило міліметрів, аби замкнути кутовий на дальній стійці. Згодом українця замінили й моменти почав тринькати узбецький легіонер Ельдом Шомуродов. В ендшпілі матчу він міг ставити масну крапку, але з трьох метрів примудрився не влучити у ворота.

Зрештою «Ромі» вистачило й одного гола для дебютної перемоги. Римляни набрали 4 бали й отаборились на дев’ятнадцятій сходинці турнірної таблиці Ліги Європи. «Динамо» без очок передостаннє.