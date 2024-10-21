Дебютний поєдинок між львівськими командами завершився тріумфом «зелено-білих»

У понеділок, 21 жовтня, 10-й тур чемпіонату України закривало львівське дербі між «Рухом» та «Карпатами». Жорстке і непоступливе протистояння завершилось мінімальною перемогою підопічних Владислава Лупашка.

Україна, УПЛ, 10-й тур

«Рух» (Львів) – «Карпати» (Львів) – 0:1

Гол: Педросо, 43

Номінальні господарі з перших секунд кинулись атакувати ворота суперника, але з завершальним ударом виникали проблеми. «Леви» на 9-й хвилині огризнулись ударом Бруніньйо з-за меж штрафного – несильно і прямо в руки Ледвію. В середині тайму «Карпати» створили два небезпечні моменти: Адамюк стріляв метрів з 30-ти – кіпер «Руха» у падінні відбив, а за мить Очеретько прострілював з правого флангу у воротарський, але влучив у Бруніньйо. Климчук у відповідь замикав головою навіс від Притули – поруч зі стійкою!

На 32-й хвилині Карабін цілив з-за меж штрафного у кут – Кемкін не без проблем у падінні відбив. Атакувальні гойдалки зрештою завершились голом «Карпат» на останніх хвилинах тайму: Мірошніченко навісив з правого флангу у воротарський і Педросо, вистрибнувши вище за інших, головою переправив сферу у сітку, забивши дебютний м’яч. Емоції зашкалювали й команди до свистка навіть встигли влаштувати бійку на полі – Климчук і Мірошніченко заробили по «гірчичнику».

Після відпочинку Стеніо сильно пробив поруч з каркасом воріт «Руха» після передачі Бруніньйо. На 75-й хвилині Роман подавав у штрафний «Карпат», всі гравці пролетіли повз м’яч і той підступно влучив у стійку і вилетів в поле. За трохи Федор змусив Кемкіна реагувати на постріл з далекої відстані, а Квасниця на добиванні запустив сферу по горобцях.

«Карпати» вистояли й набравши 12 очок піднялись на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Рух» з 13-ма балами сьомий.