У суботу, 19 жовтня, «Динамо» в межах 10-го туру УПЛ зустрічалось з «Оболонню». Віце-чемпіон України легко розгромив свого суперника, провівши таким чином тренування з підвищеною відповідальністю перед матчем з Довбиком і Ко у єврокубках.

Україна, УПЛ, 10-й тур

«Оболонь» (Київ) – «Динамо» (Київ) – 1:5

Голи: Михавко, 52 (аг.) – Шапаренко, 11, Ванат, 21 (п.), 30, Караваєв, 49, Бражко, 73

«Динамо» не мало жодних проблем у матчі з відвертим аутсайдером чемпіонату – «Оболонню». Шапаренко вже на старті зустрічі вивів «біло-синіх» вперед, а до середини тайму «пивовари» горіли з рахунком 0:3.

Одразу після відпочинку Караваєв зняв всі питання щодо переможця, а за три хвилини Михавко, намагаючись перервати простріл від Блізніченка, зрізав м’яч у власні ворота. Однак жодної інтриги ця невдача не додала – «Динамо» продовжило домінувати. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Бражко влучним ударом поставив масну крапку у матчі.

Перемога дозволила «Динамо» набрати 25 очок і повернутись на вершину турнірної таблиці (декілька годин лідерство тримала «Олександрія»). «Оболонь» з 5-ма пунктами залишається передостанньою (стільки ж очок в «Інгульця», однак петровці свій поєдинок проведуть в неділю і можуть опустити команду Сергія Шищенка на самісіньке дно).

Вже у четвер, 24 жовтня, на «Динамо» в Римі чекає матч 3-го туру Ліги Європи проти «Роми». Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.