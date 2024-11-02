Львів'яни збільшили виграшну серію до трьох перемог поспіль

У суботу, 2 листопада, львівські «Карпати» в межах 12-го туру УПЛ приймали київський «Лівий Берег». Підопічні Владислава Лупашка лише в середині другого тайму зуміли зламати ешелоновану оборону суперника і здобути більш ніж переконливу перемогу.

Україна, УПЛ, 12-й тур

«Карпати» (Львів) – «Лівий Берег» (Київ) – 3:0

Голи: Підлепенець, 71, Очеретько, 75 (п.), 90+1

Обидві команди зі старту зав’язли у важкій боротьбі за центр поля практично без ударів у площину воріт і з великою кількістю порушень. Перший напівмомент виник біля воріт «Лівого Берега» лише в середині тайму – Шах небезпечно бив з лінії штрафного, але бракувало точності. За трохи Невеш головою замикав навіс у воротарський – над поперечиною.

По перерві Підлепенець стріляв з лінії штрафного, однак кіпер гостей не без проблем забрав м’яч. «Лівий Берег» свідомо виставив автобус біля своїх воріт і долати таку оборону львів’янам було вкрай важко. В середині тайму всю свою футбольну велич проявив Очеретько: півзахисник «Карпат» прорвався центром поля, попутно обігравши трьох захисників, і віддав передачу на хід на Устименка. Той протягнув сферу лівим флангом, прострілив у центр на Підлепенця і Євген замкнув у вже порожні ворота.

За 4 хвилини Шаповалов у боротьбі з Підлепенцем зіграв рукою у власному штрафному й Очеретько чітко реалізував пенальті. Вже у доданий час все той же Очеретько підхопив м’яч на лінії штрафного після відбитої киянами атаки суперника і потужним ударом поставив масну крапку у матчі.

Перемога дозволила «Карпатам» набрати 18 очок і піднятися на п’яту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Лівий Берег» з 8-ма пунктами залишився чотирнадцятим.