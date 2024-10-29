Команда Віталія Пономарьова зуміла реабілітуватись за поразку в УПЛ тижневої давності

У понеділок, 29 жовтня, «Карпати» в межах львівського дербі поступились «Руху» в 1/8 фіналу Кубка України й вилетіли з подальшого розіграшу турніру. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий «жовто-чорними» наприкінці зустрічі.

Кубок України, 1/8 фіналу

«Рух »(Львів) – «Карпати» (Львів) – 1:0

Гол: Підгурський, 79

Вже на старті зустрічі Мірошніченко помилився з передачею на голкіпера, Краснопір перехопив м’яч і бив у дальній кут – Кемкін дивом встиг виставити ногу і перевести на кутовий. Команди до середини тайму демонстрували запеклу боротьбу, практично без моментів.

Пастух мав шанс після навісу від Сича у воротарський, але пробив по центру в руки Кемкіну. Очеретько огризнувся пострілом з далекої відстані – Ледвій не без проблем забрав. Спробував щастя потужним ударом і Слюсар – над воротами.

Наприкінці тайму команди обмінялись небезпечними моментами: спочатку все той же Кемкін врятував після удару з гострого кута від Сича, а потім Ледвій зреагував на постріл Стеніо.

Команди продовжували кружляти біля воріт один одного, бити, але м’яч вперто не ліз у ворота. Наставник «Руха» відреагував трьома замінами, дві з яких, в результаті, стали фатальними для «Карпат». На 79-й хвилині Клайвер вигриз м’яч в Очеретька, відпасував на Підгурського і той метрів з 27-ми поцілив низом у лівий кут. Як не намагались «Карпати» зрівняти рахунок – фортуна цього вечора була на боці «жовто-чорних». Як наслідок, 1:0 і боротьбу в Кубку України продовжить «Рух».