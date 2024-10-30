За вихід у півфінал боротимуться одразу три представники Першої ліги

У середу, 30 жовтня, 1/8 фіналу Кубка України завершувала низка матчів. До трьох представників Першої ліги – «Вікторії», «Буковини» та ЮКСА – і друголігового «Пробою» доєднались вісім клубів УПЛ – «Шахтар», «Динамо», «Кривбас», «Полісся», «Рух», ЛНЗ, «Олександрія» та «Ворскла».

Напередодні боротьбу за вихід у чвертьфінал відкрило львівське дербі між «Рухом» та «Карпатами», де сильнішими виявились підопічні Віталія Пономарьова. Не обійшлись без сенсацій і нинішні протистояння. Зокрема, сумська «Вікторія» на останніх секундах другого овертайму зуміла перевести гру в серію пенальті і, в результаті, пройшла вищоліговий ЛНЗ. А «Полісся», поступаючись «Кривбасу» по ходу зустрічі, змогло оформити камбек і завдяки голу гравця збірної України Олексія Гуцуляка пробитись у наступний етап.

Важку перемогу здобуло «Динамо», яке лише у додатковий час взяло гору над «Ворсклою» зі свіжопризначеним Юрієм Максимовим. «Шахтар» попри мінімальний результат здобув якісну перемогу над «Зорею», а «Верес» лише у доданий час дотис «Оболонь» (хоча «пивовари» більшу частину другого тайму грали в меншості).

Кубок України, 1/8 фіналу: результати

«Рух» (Львів) – «Карпати» (Львів) – 1:0

«Пробій» (Городенка) – «Буковина» (Чернівці) – 0:1

ЮКСА (Тарасівка) – «Олександрія» (Олександрія) – 1:4

«Ворскла» (Полтава) – «Динамо» (Київ) – 1:2 (додатковий час)

«Полісся» (Житомир) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 2:1

«Верес »(Рівне) – «Оболонь» (Київ) – 2:1 (додатковий час)

«Вікторія» (Суми) – ЛНЗ (Черкаси) – 2:2 (по пенальті – 4:1)

«Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ) – 1:0

Нагадаємо, матчі 1/4 фіналу турніру відбудуться 2 квітня 2025 року (базова дата). Про дату жеребкування буде повідомлено пізніше. Фінальний поєдинок Кубка України заплановано на 14 травня. Місто проведення гри має визначити Виконком УАФ.