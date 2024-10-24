Юрій Вільйович вже визначився з тренерським штабом

«Ворскла» на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера. Ним став український фахівець Юрій Максимов. 55-річний наставник підписав з полтавцями угоду на два сезони – до 30 червня 2026 року. На посаді він замінив Сергія Долганського, з яким напередодні було розірвано співпрацю.

До тренерського штабу Юрія Вільйовича увійшли також Сергій Ревут і Микола Іщенко. Цікаво, що Долганський теж залишається в команді – він відповідатиме за підготовку воротарів.

Нагадаємо, Максимов найбільшу славу як футболіст здобув під час виступів за «Динамо», «Дніпро» та німецький «Вердер». Тренерську кар’єру розпочав у мінському «Динамо» у 2005 році у статусі асистента. Дебютував на посаді головного у київському ЦСКА (2006-2007). Далі були «Оболонь» (2008-2009), «Кривбас» (2010-2012), донецький «Металург» (2012-2013), російська «Мордовія» (2013-2014), казахський «Тараз» (2016-2017), азербайджанська «Кешля» (2017-2018), «Ворскла» (2019-2022), «Звягель» (2023) та СК «Дніпро-1» (2023-2024).

«Ворскла» після 10-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на дванадцятій сходинці, набравши 9 очок – безвиграшна серія «зелено-білих» триває вже 7 матчів поспіль.