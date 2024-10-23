Напередодні донецький «Шахтар» у 3-му турі оновленої Ліги чемпіонів на виїзді поступився лондонському «Арсеналу» з рахунком 0:1. У середині першого тайму «гірники» пропустили прикрий автогол – м’яч влучив у стійку і від спини голкіпера Дмитра Різника влетів у сітку. Попри цей гол воротаря визнали найкращим гравцем матчу у складі донеччан за даними низки статистичних порталів. Зокрема, «SofaScore» поставила йому 7,90 балів, а «WhoScored» – 7,35.

Однак не лише автоголом запам’ятався кіпер «Шахтаря». На екваторі другої сорокап’ятихвилинки м’яч влучив у руку Валерію Бондарю, і арбітр після перегляду VAR призначив пенальті на користь «Арсенала». Леандро Троссар підійшов до одинадцятиметрової позначки, але не зумів переграти Різника.

За повідомленням OptaAnalyst, 25-річний українець став лише третім воротарем в історії Ліги чемпіонів, який відзначився автоголом та відбив пенальті в одному матчі турніру. Раніше подібне вдавалось іспанцю Роберто Хіменесу у грі «Олімпіакос» – «Ювентус» (у 2014 році) та бельгійцю Міле Свілару в матчі за «Бенфіку» проти «Манчестер Юнайтед» (у 2017 році).

Нагадаємо, після трьох турів «Шахтар» у турнірній таблиці Ліги чемпіонів йде на 29-й сходинці, набравши 1 очко. Свій наступний поєдинок у єврокубках донеччани проведуть 6 листопада проти швейцарського «Янг Бойз».