Легенда полтавців не зумів витягнути команду з затяжної кризи

У середу, 23 жовтня, полтавська «Ворскла» на своєму сайті оголосила про звільнення Сергія Долганського з посади головного тренера. Причиною припинення співпраці з 50-річним фахівцем стали плачевні результати команди – безвиграшна серія «зелено-білих» триває 7 матчів поспіль.

Нагадаємо, Долганський очолив «Ворсклу» ще в січні 2024 року у статусі виконувача обов'язків головного тренера, а 1 липня підписав повноцінний контракт із клубом. У поточному сезоні команда під його керівництвом здобула 2 перемоги, розписала 3 нічиї та зазнала 5 поразок. Після 10-ти турів полтавці у турнірній таблиці УПЛ йдуть на дванадцятій сходинці, набравши 9 очок.

Зазначимо, що у ЗМІ вже фігурує прізвище потенційного наставника «Ворскли» – керівництво клубу прагне запросити у команду Юрія Максимова, який з листопада 2019-го по травень 2022-го року вже працював головним тренером команди. Зазначається, що боси полтавців вже провели перемовини з Юрієм Вільйовичем щодо майбутньої співпраці. Останнім клубом Максимова був СК «Дніпро-1», який він був змушений покинути через припинення існування дніпровської команди.