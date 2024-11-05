Донецький «Шахтар» через війну в Україні вимушений проводити свої матчі Ліги чемпіонів далеко від дому. У поточному сезоні «помаранчево-чорні» вирішили приймати суперників у найпрестижнішому єврокубку в Німеччині на «Фелтінс-Арені», стадіоні, на якому свої матчі проводить гельзенкірхенський «Шальке».

Тиждень тому «Шахтар» запустив продаж квитків на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти «Баварії», запланований на 10 грудня, що викликано грандіозний скандал. Угрупування ультрас «Südkurve München» на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер закликало бойкотувати гру, повідомляє Bayern & Germany. Як наслідок, вже скасовано 36 тисяч заявок на квитки.

Причиною цього стали ціни на перепустки. Найдешевший квиток на гру з «Баварією» коштує 52 євро, але є нюанс – це ціна на стоячі місця. Аби дивитись поєдинок сидячи, вболівальники мають викласти мінімум 105 євро. Німців обурило помітне підвищення цін у порівнянні з матчами, які «Шахтар» вже зіграв. Зокрема, на гру з «Янг Бойз» продаж стартував з 26 євро за квиток, а на «Аталанту» можна було потрапити взагалі за 23 євро.

Після 3-х турів «Шахтар» у турнірній таблиці оновленої Ліги чемпіонів йде на 29-й сходинці, набравши 1 очко. Покращити своє положення гірники зможуть вже у середу, 7 листопада, коли прийматимуть швейцарський «Янг Бойз».

Нагадаємо, раніше ультрас Гамбурга закликали заборонити «Динамо» використовувати стадіон «Імтех-Арена» для проведення домашніх матчів у Лізі Європи, звинувачуючи український клуб у расизмі та дискримінаційній поведінці.